Policía identifica cerca de 200 integrantes de estructuras criminales en el Eje Cafetero

Pereira

Un organigrama elaborado por las unidades de inteligencia e investigación criminal permitió identificar a cerca de 200 delincuentes que harían parte de las estructuras conocidas como Los Rebeldes, Cordillera y miembros del Clan del Clan del Golfo, responsables del control de actividades ilícitas en la región y cuya disputa ha generado un aumento considerable de los homicidios en todo el departamento.

Este trabajo de inteligencia se ha convertido en una herramienta clave dentro de la estrategia del Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen, recientemente activado en el área metropolitana de Pereira.

El mayor general Carlos Triana, director de la Policía Nacional, indicó que este cuerpo élite tiene como objetivo desarticular cada eslabón delictivo, desde los cabecillas y jefes de zona hasta los mandos medios, enfocados en actividades relacionadas con narcotráfico, extorsión, tráfico de armas y comercio ilegal de municiones.

“Nuestros expertos en inteligencia e investigación criminal ya labraron un organigrama con cerca de 200 delincuentes que uno a uno irán cayendo en poder del bloque de búsqueda. Esta fuerza tiene una hoja de ruta que incluye la captura de los cabecillas y demás integrantes de las organizaciones criminales y golpear a todos los eslabones de su cadena delictiva, incluidos estuperfacientes, armas, explosivos, municiones y sus emporios financieros.”

Señaló el mayor general Carlos Triana, que el trabajo del Bloque de Búsqueda se complementa con un fortalecimiento de la cooperación internacional, en articulación con Ameripol, Europol e Interpol.

Debido a esta coordinación se han detectado nuevas rutas del tráfico de drogas y trata de personas hacia Albania y Medio Oriente, y se adelantan operaciones conjuntas para judicializar a los enlaces internacionales de estas redes tanto en Colombia como en el exterior.

“Reiteramos el compromiso con Pereira y con todo el departamento de Risaralda y con el respaldo de los risaraldenses vamos a doblegar a los criminales,” agregó el director.

El Bloque de Búsqueda concentrará su accionar en la neutralización de las organizaciones Los Flacos, La Empresa, Los Rebeldes y Cordillera, cuya presencia se ha extendido a distintos sectores de Pereira, Dosquebradas y La Virginia. Con ello, las autoridades buscan debilitar la red multicrimen que durante años ha afectado la seguridad y tranquilidad del Eje Cafetero.