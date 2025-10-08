Dos hombres que pertenecían al ELN se entregaron a tropas del Ejército en Risaralda

Pereira

Dos personas que hacían parte del grupo armado ilegal ELN, se desplazaron hasta el Batallón San Mateo de Pereira ya que, decidieron entregarse y volver a la vida civil; esto debido a los operativos que el Ejército Nacional está realizando al occidente de Risaralda.

Estos dos hombres, conocidos con los alias de ‘Murcia’ y ‘Chinga’, decidieron colaborar con la justicia y de acuerdo con su propia declaración, hacían parte de la red de apoyo al terrorismo (RAT), del Frente Manuel Hernández el Boche en el departamento del Chocó y Risaralda.

Alias ‘Murcia’, llevaba más de tres años al servicio de esta organización criminal y tenía como zona de influencia los municipios de Quibdó y Lloró, en el Chocó; mientras que alias ‘Chinga’, llevaba más de seis años con ellos, trabajaba en las mismas zonas de influencia y, adicionalmente, tenía bajo su mando algunas zonas rurales del municipio de Pueblo Rico, Risaralda.

El teniente coronel Luis Alfonso Palomino, comandante del Batallón de Artillería de Campaña No.°8 San Mateo

“Estos sujetos eran miembros de la red de apoyo al terrorismo y se encargaban de llevar información e inteligencia a esta estructura. Con esto ratificamos el compromiso del Ejército Nacional y es un mensaje claro, no solo atacamos al Clan del Golfo, lo hacemos con cualquier organización que quiera desestabilizar el orden y y la tranquilidad de Risaralda”, afirmó Palomino.

Según el coronel, este acto representa un avance en contra de los grupos armados organizados que quieren expandir su control en el departamento de Risaralda y a su vez aporta información de alto valor para continuar con las operaciones militares en Risaralda.