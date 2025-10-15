El 19 de octubre serán las elecciones de los Consejos Municipales de Juventud

Las elecciones de los Consejos de Juventud están basadas en el Estatuto de Ciudadanía Juvenil (Ley 1622/2013, modificado por la Ley Estatutaria 1885/2018). I Foto: Caracol Radio

Antioquia

Este domingo 19 de octubre se realizarán en todo el país las elecciones de los Consejos Municipales de Juventud (CMJ), un espacio de participación ciudadana creado para que las y los jóvenes entre los 14 y 28 años elijan a sus representantes ante las instituciones locales.

¿Qué hace un consejero de juventud?

Estos consejos actúan como instancias autónomas de concertación, vigilancia y control de la gestión pública juvenil, y su objetivo es fortalecer el diálogo entre los jóvenes y las entidades territoriales. A través de ellos se promueven políticas y programas que respondan a las necesidades de esta población.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón explicó “Este es un espacio democrático diseñado única y exclusivamente para los jóvenes. Participen y escojan a las personas que habrán de ser responsables por definir los programas y las políticas que podrán beneficiarlos a todos”

En Antioquia, más de 1.540.000 jóvenes están habilitados para ejercer su derecho al voto. El proceso contará con 759 puntos y 2.562 mesas de votación distribuidas en los diferentes municipios del departamento.

¿Qué dicen las autoridades?

Las autoridades invitaron a participar activamente en este ejercicio democrático, destacando que los CMJ representan una oportunidad para que las juventudes tengan voz y sean protagonistas en la construcción de sus comunidades.