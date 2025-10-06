Política

Consejos de juventudes 2025: qué son y cuándo son las elecciones en Colombia

Este domingo 19 de octubre los jóvenes entre 14 y 28 años elegirán a sus consejeros locales y municipales de juventud

María Paula Manrique Salcedo

Colombia

El próximo 19 de octubre, Colombia vivirá una nueva jornada electoral en la que los jóvenes serán protagonistas.

Ese día, quienes tengan entre 14 y 28 años podrán participar en la elección de los Consejos Locales y Municipales de Juventud, instancias creadas para que la población juvenil tenga voz en las decisiones que afectan su presente y su futuro.

Aunque no cuentan con funciones legislativas como los concejales, los consejeros sí tienen un rol clave: representar a sus comunidades, proponer iniciativas y ejercer control social sobre las políticas públicas de juventud.

¿Qué es un consejero de juventud y cuál es su principal función?

Es un joven elegido por voto popular que representa a la población juvenil de su municipio o localidad. Su principal tarea es ser un puente entre la juventud y las instituciones, proponiendo proyectos, participando en mesas de diálogo y velando porque las necesidades de los jóvenes sean incluidas en los planes de desarrollo.

De acuerdo con la Ley 1622, también deben presentar informes periódicos de gestión y rendir cuentas a la comunidad.

¿Cuál es la diferencia entre un consejero de juventud y un concejal o un líder comunitario?

Los concejales aprueban acuerdos municipales y manejan recursos; los líderes comunitarios promueven procesos sociales en sus barrios o veredas.

En cambio, los consejeros de juventud no legislan ni administran, pero sí tienen un papel formal de representación y control social, respaldado por la ley, lo que les da más incidencia que un liderazgo juvenil informal.

¿Cómo se elige a los consejeros de juventud y quiénes pueden votar?

El 19 de octubre se realizarán elecciones en todo el país. Pueden votar los jóvenes de 14 a 28 años que estén inscritos en el censo electoral de su municipio o localidad.

Las elecciones son organizadas por la Registraduría y se realizan mediante voto secreto, con listas inscritas por partidos políticos, procesos juveniles o grupos independientes.

¿Qué documentos se necesitan para votar?

Los jóvenes deberán presentar el documento correspondiente según su edad:

  • De 14 a 17 años: tarjeta de identidad.
  • De 18 a 28 años: cédula de ciudadanía, en cualquiera de sus versiones.
  • Quienes estén tramitando su cédula por primera vez: contraseña del trámite.
  • Quienes cumplan 18 años el mismo día de la elección: tarjeta de identidad.

