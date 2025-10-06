Consejos de juventudes 2025: qué son y cuándo son las elecciones en Colombia
Este domingo 19 de octubre los jóvenes entre 14 y 28 años elegirán a sus consejeros locales y municipales de juventud
Colombia
El próximo 19 de octubre, Colombia vivirá una nueva jornada electoral en la que los jóvenes serán protagonistas.
Ese día, quienes tengan entre 14 y 28 años podrán participar en la elección de los Consejos Locales y Municipales de Juventud, instancias creadas para que la población juvenil tenga voz en las decisiones que afectan su presente y su futuro.
Aunque no cuentan con funciones legislativas como los concejales, los consejeros sí tienen un rol clave: representar a sus comunidades, proponer iniciativas y ejercer control social sobre las políticas públicas de juventud.
¿Qué es un consejero de juventud y cuál es su principal función?
Es un joven elegido por voto popular que representa a la población juvenil de su municipio o localidad. Su principal tarea es ser un puente entre la juventud y las instituciones, proponiendo proyectos, participando en mesas de diálogo y velando porque las necesidades de los jóvenes sean incluidas en los planes de desarrollo.
De acuerdo con la Ley 1622, también deben presentar informes periódicos de gestión y rendir cuentas a la comunidad.
¿Cuál es la diferencia entre un consejero de juventud y un concejal o un líder comunitario?
Los concejales aprueban acuerdos municipales y manejan recursos; los líderes comunitarios promueven procesos sociales en sus barrios o veredas.
En cambio, los consejeros de juventud no legislan ni administran, pero sí tienen un papel formal de representación y control social, respaldado por la ley, lo que les da más incidencia que un liderazgo juvenil informal.
¿Cómo se elige a los consejeros de juventud y quiénes pueden votar?
El 19 de octubre se realizarán elecciones en todo el país. Pueden votar los jóvenes de 14 a 28 años que estén inscritos en el censo electoral de su municipio o localidad.
Las elecciones son organizadas por la Registraduría y se realizan mediante voto secreto, con listas inscritas por partidos políticos, procesos juveniles o grupos independientes.
¿Qué documentos se necesitan para votar?
Los jóvenes deberán presentar el documento correspondiente según su edad:
- De 14 a 17 años: tarjeta de identidad.
- De 18 a 28 años: cédula de ciudadanía, en cualquiera de sus versiones.
- Quienes estén tramitando su cédula por primera vez: contraseña del trámite.
- Quienes cumplan 18 años el mismo día de la elección: tarjeta de identidad.