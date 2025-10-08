Mañana se realizará el Gran Debate Consejo de Juventud de Medellín 2025

Medellín, Antioquia

Este jueves 9 de octubre, a partir de las 10:00 a. m., se realizará en el auditorio principal de la Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA) El Gran Debate Consejo de Juventud Medellín 2025, un espacio que busca promover la reflexión y la participación de los jóvenes en torno a las elecciones.

El evento, con entrada libre, contará con la participación de más de diez listas inscritas para los Consejos de Juventud de Medellín, incluyendo movimientos que han tenido amplia visibilidad en los procesos juveniles de la ciudad y otros que participarán como asistentes o en la primera ronda de presentaciones.

Cada grupo expondrá sus principales ideas, diagnósticos sobre los retos que enfrenta la juventud y propuestas para aportar soluciones desde el liderazgo juvenil y la acción comunitaria.

“El debate va a girar en torno a las ideas principales y el enfoque que le están dando cada lista a los problemas que ellos consideran que tiene la ciudad y quieren proponer soluciones, como listas y movimientos”, expresó Daniel Vanegas Martínez, abogado egresado de UNAULA y director del medio organizador.

El Gran Debate CDJ Medellín será transmitido en vivo. La jornada se propone como un encuentro de ideas y diálogo constructivo, que invita a la juventud a participar y fortalecer el ejercicio ciudadano.