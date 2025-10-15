¡Atención! Triple A suspende servicio de agua en Puerto Colombia por reparaciones en Salgar

La empresa de servicios públicos Triple A informó que, se realizará una suspensión temporal del servicio de acueducto en Puerto Colombia y sus corregimientos, debido a una fuga presentada en la Estación de Salgar, que requiere intervención inmediata.

De acuerdo con la entidad, los trabajos de reparación tendrán una duración aproximada de seis horas, tiempo durante el cual las cuadrillas técnicas trabajarán para solucionar la avería y restablecer el suministro de agua potable en el menor tiempo posible.

Una vez culminadas las labores, Triple A procederá a normalizar el servicio de manera gradual, restableciendo el flujo de agua en las zonas afectadas.

La empresa ofreció disculpas por los inconvenientes generados y reiteró su compromiso con el mantenimiento y la eficiencia en la prestación del servicio de acueducto en el departamento del Atlántico.