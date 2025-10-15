Desde el concejo de Barranquilla cuestionan efectividad de equipos para la lucha contra la extorsión

Durante una sesión del Concejo de Barranquilla, el concejal Alexis Castillo encendió las alarmas al revelar que ha sido víctima de extorsión por parte de una banda ilegal que opera en la ciudad. Según el funcionario, la situación ya fue puesta en conocimiento de las autoridades competentes para que se investigue a fondo.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Cuestiona funcionamiento de equipos adquiridos por la Alcaldía

Castillo indicó que entregó los números telefónicos desde los cuales recibió las intimidaciones, con el objetivo de que los equipos de rastreo, adquiridos por la Alcaldía de Barranquilla por un valor cercano a 4 millones de dólares, ayudaran a ubicar a los responsables.

Sin embargo, el concejal manifestó su preocupación por que, al parecer, la tecnología no ha arrojado resultados concretos ni permitió identificar la ubicación de los extorsionistas.

“Yo también me emocioné cuando Barranquilla adquirió un equipo de alta tecnología para rastrear e identificar llamadas y celulares, con ubicación precisa dentro o fuera del país. Se dijo que, con ese aparato, que costó 4 mil millones de dólares, se habían dado golpes contundentes contra estructuras criminales. Pero no sé si realmente funciona como lo anunciaron o si tiene otras especificaciones, porque cuando reporté los números desde los cuales estaban extorsionando al concejal que les habla y a su familia, no lograron ubicar los teléfonos”, expresó el concejal.

Cita a la Policía al Concejo

Ante esta situación, el cabildante anunció que radicará una proposición para que el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Edwin Urrego, asista al Concejo y rinda un informe sobre los avances de las estrategias de seguridad implementadas en la ciudad.

LEA TAMBIÉN: Silvia Gette niega vínculos con el asesinato de ganadero y con el paramilitarismo

Cuestionamientos a la “Paz Total”

Finalmente, Castillo advirtió que algunas obras en Barranquilla se encuentran paralizadas debido a la negativa de empresarios a pagar extorsiones. Además, criticó la política de Paz Total, señalando que no se puede dialogar con bandas como Los Costeños y Los Pepes, mientras continúan delinquiendo y afectando la tranquilidad de los ciudadanos.

“No es un secreto que en algunos barrios de la ciudad las obras no avanzan porque no han pagado vacuna, eso no se cuenta, eso no se dice. Y esto hay que detenerlo. Aprovechando que hay una intención y que queremos actuar con el principio de la buena fe, es necesario que desde este Concejo escuchemos cuáles son los alcances de ese acuerdo que se está planteando. Me imagino que el alto comisionado, el doctor Otty Patiño, tuvo que haberle manifestado al señor alcalde y al señor gobernador cuáles son los indicadores o los objetivos de esta negociación”, dijó Alexis Castillo.