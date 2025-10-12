Funcionarios del Inpec en Barranquilla denuncian amenazas: ofrecen hasta 5 millones por sus vidas

Funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en Barranquilla enfrentan una grave situación de inseguridad debido a amenazas de muerte provenientes de grupos armados al margen de la ley, que no están dirigidas a personas específicas, sino a cualquier custodio del sistema, denunció el dragoneante Hernando Vitola, líder sindical del comité nacional de Fecospec.

“Nos llegó la información de que hay amenazas en contra de funcionarios nuestros. No es tipo un nombre, porque para ellos simplemente es atacar a uno, cualquiera que sea, y dar el positivo o mostrar el positivo”, aseguró el líder sindical.

Denuncia recompensa por sus vidas

Añadió que han recibido información sobre supuestas recompensas por sus vidas: “Hemos tenido conocimiento de que por nuestras cabezas hay de 3 a 5 millones de pesos. Y nosotros prácticamente estamos solos, estamos sin protección, no tenemos armamento que de pronto el Estado nos pueda proveer”.

Vitola advirtió que, a diferencia de años anteriores, las amenazas no son puntuales, lo que agrava aún más el riesgo. “Es que no existen amenazas concretas contra funcionarios en particular, es en general. Es decir, el que caiga, el que dé la pata, el que dé la papaya. Eso es lo que está pasando”, dijo.

Además, señaló que los grupos criminales estarían utilizando estas amenazas para presionar su inclusión en los diálogos con el Gobierno. “Se están haciendo alarde de esta situación y aprovechándola de alguna manera para que el mismo Gobierno Nacional los incluya en esas mesas de diálogo… Hay un grupo al margen de la ley que fue excluido y ahorita se está haciendo sonar haciendo estos asesinatos, al parecer”.

“Estamos desprotegidos fuera de los establecimientos”

El líder sindical también criticó la falta de seguridad para los funcionarios penitenciarios fuera de los centros de reclusión. “Nosotros no tenemos ninguna seguridad fuera de estas paredes del establecimiento o de los establecimientos carcelarios que nos protejan. Porque como te dije, no contamos con un armamento propio, ni siquiera un armamento institucional. Estamos de la mano de Dios”.

Vitola hizo un llamado a las autoridades nacionales para que se garantice la seguridad de los funcionarios del Inpec, como en su momento se hizo con la Policía Nacional, a quienes —según recordó— se les dotó de chalecos antibalas y armamento institucional tras un periodo de asesinatos selectivos.