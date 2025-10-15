Avanza el plan para construcción de parque eólico offshore en Barranquilla

La gerente de ciudad, Ana María Aljure, le dijo a Caracol Radio que se han logrado avances para que la firma danesa Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) pueda desarrollar el proyecto de energía eólica, que podría significar un potencial entre 350 y 500 megavatios para la ciudad.

El proyecto, en alianza con la empresa de alumbrado público Cayena y con el respaldo de un fondo de inversión inglés, fue presentado este martes ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

El proyecto contempla el desarrollo de infraestructura eólica costa afuera, junto con la instalación de paneles solares en edificios institucionales y la creación de comunidades energéticas locales, que permitirán a los usuarios producir y consumir su propia energía.

Fortalecimiento de la matriz energética

“Estamos hablando de una generación estimada entre 350 y 500 megavatios, una cifra significativa que fortalecerá la matriz energética del país y posicionará a Barranquilla como pionera en energía limpia en el Caribe”, aseguró la funcionaria.

El proyecto había tenido diferentes observaciones pero que ya se ha podido avanzar para que pueda iniciar en corto plazo el proceso de licenciamiento y construcción.

De acuerdo con Aljure, el proyecto ya cuenta con estructuración técnica y financiera. “Desde comienzos de este año venimos trabajando con el fondo inglés y la firma danesa. Ayer se recibieron las propuestas y confiamos en que Barranquilla obtenga la licencia para iniciar el proceso de construcción”, precisó.