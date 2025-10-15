Alias ‘Adriancito’, cabecilla del Tren de Aragua, fue capturado en La Ceja, Antioquia

Alias ‘Adriancito’, uno de los hombres más buscados en Venezuela, fue capturado en un operativo del Gaula de la Policía en el municipio de La Ceja, en el oriente antioqueño. La detención fue confirmada por el director Antisecuestro y Antiextorsión, coronel Édgar Andrés Correa Tobón.

El hombre, identificado como Adrián José Rodríguez, tenía circular roja de Interpol y era requerido por delitos de secuestro, homicidio, extorsión y hurto. Las autoridades venezolanas lo señalan como uno de los cabecillas del Tren de Aragua, con dominio criminal en Cabimas y Maracaibo, en el estado Zulia, una zona estratégica para el narcotráfico y la extorsión.

Según fuentes del Gaula, Rodríguez habría ingresado a Colombia para esconderse tras los golpes que la organización ha recibido en territorio venezolano. Su captura representa uno de los golpes más importantes contra la estructura del Tren de Aragua en los últimos meses.

Otras capturas

La captura de ‘Adriancito’ se suma al reciente operativo que terminó con la muerte de uno de los cabecillas del Tren de Aragua en Chile, quien se ocultaba en un edificio del sector Aves María, en Sabaneta, Antioquia.

En su momento, uno de los cabecillas se lanzó desde un sexto piso al advertir la presencia policial, perdiendo la vida en el lugar. En el procedimiento se incautaron una granada y drogas valoradas $50 millones.

Finalmente, las autoridades capturaron a tres presuntos miembros más de esta organización transnacional, señalados de coordinar la expansión del grupo criminal en distintos municipios del Valle de Aburrá.