La SAE se pronunció sobre el apartamento con el que relacionan a Daniel Quintero y a su hermano

Medellín

Según la SAE, hace la aclaración ante la información que circula en medios de comunicación del país que relaciona a un inmueble administrado por la entidad con el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, su hermano y otras personas. Supuestamente, habrían chats de conversación, los cuales demostrarían que estas personas sí tuvieron en su poder el inmueble.

La entidad gubernamental indicó que el apartamento 1602 del edificio “Sierraalta”, ubicado en la Calle 7 Sur de El Poblado, permanece bajo la administración de la entidad desde el 13 de junio de 2003, fecha en la que fue secuestrado dentro de un proceso de extinción de dominio.

Agrega que el 14 de febrero de 2000, el inmueble le fue entregado para su administración a Uver Giraldo Muñoz Valencia, pero que el 22 de noviembre de 2021, le fue removido el bien y la SAE retomó la administración directa el 17 de enero de 2022 y asegura que desde entonces se encuentra desocupado.

Luego de que se publicara que ese apartamento estaba relacionado con el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, SAE aseguró que no existen pruebas documentales de que el lugar haya sido ocupado por él y agrega en un comunicado: “No existen documentos que soporten la suscripción de un contrato alguno con dicha persona con la administración de la propiedad horizontal; la entidad solicitó información a la administración del edificio Sierraalta y hasta esta fecha, no ha dado respuesta del requerimiento”.

Recalcó que ese bien está priorizado para la venta, por lo que no aparece ofertado para el arriendo.