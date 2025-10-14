¿Seguirá lloviendo? Pronostico clima IDEAM HOY: Medellín, Cali, Bogotá y más ciudades

Tras las fuertes lluvias que se han presentado en los últimos días, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, (IDEAM), ha de publicar estudios sobre los estados y dinámicas de los diversos factores ambientales en las principales ciudades del país.

En esta ocasión, el IDEAM, bajo el boletín a cargo del meteorólogo de turno William Oswaldo Riaño Acosta, indicó cuáles serán las zonas de alertas en cuanto a temas hidrológicos durante este martes, 14 de octubre.

Pronostico clima HOY martes, según el IDEAM

El IDEAM resaltó que para este martes, 14 de octubre, la ha de proveer lluvias en las últimas 6 horas a nivel nacional. Puesto que, desde horas de la mañana, se observó un cielo mayormente nublado en gran parte del territorio nacional

Las zonas de las regiones Andina, Caribe, Orinoquía y Pacífica han de sostener este pronóstico.

En cuanto al análisis de mayor precipitación de fuertes lluvias, se encuentran los siguientes departamentos:

Chocó, Santander, Norte de Santander, Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Huila, Nariño, Valle del Cauca, Arauca, Meta, Putumayo, el Eje Cafetero, Cesar, La Guajira, Antioquia y Sucre.

Asimismo, las lluvias con menor intensidad se darán en las áreas costeras del país, como un cielo despejado y tiempo seco en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Clima HOY en las principales ciudades de Colombia: Medellín, Cali y Bogotá

Clima Cali: T. máx.: 26 °C

Cielo nublado con lluvias a diferentes horas el día, incluso se prevé que llueva más fuerte en la noche.

Clima Barranquilla: T. máx.: 31 °C

Condiciones nubladas, con lluvias que se estiman en las últimas horas del día.

Clima Medellín: T. máx.: 28 °C

Por el momento se pronostica que el cielo permanezca mayormente nublado, sin descartar lluvias.

Clima Tunja: T. máx.: 17 °C

El IDEAM resalta que, ha de predominar el tiempo seco durante la mayor parte del día, no obstante, no se descartan lluvias ligeras o esporádicas en la noche.

Clima Bucaramanga: T. máx.: 23 °C

Cuenta con un pronóstico de un cielo mayormente nublado con lluvias intermitentes.

Clima Cartagena: T. máx.: 31 °C

Cielo estará ligeramente nublado, con probabilidad de lloviznas o lluvias en las últimas horas de la jornada

Clima HOY en Bogotá durante la tarde

Se pronostica que durante la tarde en la capital el cielo presente una nubosidad variable con tiempo seco, no obstante, en este caso, el IDEAM indica que, no se ha de descartar lloviznas en algunos sectores del suroccidente. Incluso, señaló que en horas de la noche, se anticipa condiciones de nubosidad y lloviznad dispersas.