Boyacá refuerza medidas ante segunda temporada de lluvias, IDEAM emite alerta roja

El IDEAM emitió nuevas alertas por el inicio de la segunda temporada de lluvias en el país, lo que ha encendido la alarma en el departamento de Boyacá. Jaisson Carreño, director de Gestión del Riesgo departamental, señaló que «...este año no hemos superado la primera temporada de precipitaciones, que dejó pérdidas materiales e infraestructura afectada. Ahora entramos en una continuidad de lluvias que nos obliga a redoblar la coordinación con alcaldías y entidades de socorro...».

Las provincias más golpeadas por las emergencias en 2025 han sido el Valle de Tenza, Neira y Oriente. Carreño precisó que «...la transversal del Sisga, que conecta con los Llanos Orientales, presentó graves daños, dejando incomunicados por días a Santa María y San Luis de Gaceno. Además, en la vereda Planadas de Santa María se perdieron cerca de 50 viviendas, situación que atendimos con apoyo del Gobierno Nacional y dos mil millones de pesos en inversión...».

Las emergencias también se han registrado en el occidente de Boyacá. «...El más reciente reporte fue en Otanche, donde una vía departamental quedó inhabilitada. La Secretaría de Infraestructura Pública ya adelanta visitas técnicas para habilitar el tránsito lo más pronto posible. Este año las zonas más afectadas han sido Valle de Tenza, Occidente, Norte, Gutiérrez y Valderrama...», detalló el funcionario.

De cara a la nueva temporada, las recomendaciones son claras. Carreño enfatizó que «...las alcaldías deben tener vigentes los convenios con organismos de socorro, y la comunidad debe estar preparada, reportar cualquier emergencia al 123 y vigilar zonas cercanas a ríos y quebradas. No podemos bajar la guardia; prevenir es la clave para proteger vidas...». Según el IDEAM, hay alerta roja en la cuenca del río Carare Minero y riesgo de crecientes súbitas en afluentes del río Suárez, por lo que las autoridades piden especial atención en municipios como Pauna, Otanche, Moniquirá y Villa de Leyva.