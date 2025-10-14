Protesta de comunidades indígenas mantiene bloqueos en la vía Medellín - Urabá
El cierre se mantendría de forma indefinida hasta que sean escuchados por las autoridades competentes.
Mutatá, Antioquia
Desde las primeras horas de este martes 14 de octubre, varias comunidades indígenas mantienen un bloqueo total sobre la vía que comunica a Urabá con Medellín, entre los municipios de Mutatá y Dabeiba, en el occidente de Antioquia.
La comunidad indígena Jaikerazabi, reclama atención del Gobierno Nacional frente a sus necesidades sociales, territoriales y de protección de derechos. El bloqueo, que hace parte de una Minga por la defensa de la vida, el territorio y los derechos fundamentales, también cuenta con la participación de pueblos indígenas del departamento del Chocó como Riosucio y Carmen del Darién.
Afectaciones en la movilidad
Según los manifestantes, el cierre se mantendrá de forma pacífica e indefinida hasta que sean escuchados por las autoridades competentes.
El paso permanece cerrado en ambos sentidos, lo que ha generado congestión vehicular y afectaciones en el transporte de carga y pasajeros entre el Urabá antioqueño y el Valle de Aburrá. Las autoridades viales recomiendan a los conductores acatar las indicaciones del personal de control y buscar rutas alternas mientras se restablece la movilidad.
Tanto autoridades locales como representantes del Gobierno Nacional han sido invitados a establecer mesas de diálogo con los líderes indígenas para atender sus peticiones y avanzar hacia una solución pacífica que permita la reapertura de esta importante vía del occidente antioqueño.