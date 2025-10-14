Protesta de comunidades indígenas mantiene bloqueos en la vía Medellín - Urabá

Mutatá, Antioquia

Desde las primeras horas de este martes 14 de octubre, varias comunidades indígenas mantienen un bloqueo total sobre la vía que comunica a Urabá con Medellín, entre los municipios de Mutatá y Dabeiba, en el occidente de Antioquia.

La comunidad indígena Jaikerazabi, reclama atención del Gobierno Nacional frente a sus necesidades sociales, territoriales y de protección de derechos. El bloqueo, que hace parte de una Minga por la defensa de la vida, el territorio y los derechos fundamentales, también cuenta con la participación de pueblos indígenas del departamento del Chocó como Riosucio y Carmen del Darién.

Afectaciones en la movilidad

Según los manifestantes, el cierre se mantendrá de forma pacífica e indefinida hasta que sean escuchados por las autoridades competentes.

El paso permanece cerrado en ambos sentidos, lo que ha generado congestión vehicular y afectaciones en el transporte de carga y pasajeros entre el Urabá antioqueño y el Valle de Aburrá. Las autoridades viales recomiendan a los conductores acatar las indicaciones del personal de control y buscar rutas alternas mientras se restablece la movilidad.

Tanto autoridades locales como representantes del Gobierno Nacional han sido invitados a establecer mesas de diálogo con los líderes indígenas para atender sus peticiones y avanzar hacia una solución pacífica que permita la reapertura de esta importante vía del occidente antioqueño.