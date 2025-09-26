Levantan el bloqueo de la vía Medellín-Quibdó luego de acuerdos con las autoridades de Chocó

Chocó

En la noche de este jueves, los transportadores de carga llegaron a varios acuerdos con la gobernación del Chocó para levantar el bloqueo que persistía desde el pasado lunes en el sector El 7 y que tenía bastante afectadas las comunidades de esa zona hasta el municipio de Quibdó.

El levantamiento de la protesta y la normalidad en la movilidad fue inmediata y y a se encuentra habilitado ese corredor vial , informó la secretaria del Interior y de Gobierno del Chocó, Jenny Lucía Rivas Herrera; además, explicó que este logro se hizo luego de más de cinco horas de negociaciones.

“Entonces, en este nuevo acuerdo, lo que se establece es que se modifica esa resolución, cambiándose los puntos de cierre para que pueda disminuirse el trayecto y se pueda flexibilizar la movilidad de los transportadores y así les pueda rendir un poco más el trayecto para llegar a la ciudad de Quito. Con esta medida, con este acuerdo se levanta el bloqueo definitivamente de manera inmediata en este momento”, dijo la funcionaria.

Recordemos que esa manifestación surgió por una decisión de INVIAS como administrador de corredor vial de restringir la movilidad nocturna en el tramo Medellín-Quibdó.

Bloqueo Pereira-Quibdó

En cuanto a esta protesta que adelanta la comunidad indígena Gitó Godokabú en la carretera Pereira-Quibdó, pero en jurisdicción del departamento de Risaralda, la gobernación de Chocó también dijo que esta noche se habilitó de manera provisional mientras se concluyen los acuerdos definitivos entre las autoridades de esa zona del país.

Así las cosas, el departamento del Chocó ya no queda incomunicado vía terrestre por estas protestas.