Autoridades en alerta por protestas de comunidades indígenas en Norte de Santander

Cúcuta

Las autoridades en Norte de Santander activarán en las próximas horas un Puesto de Mando Unificado para monitorear las mingas indígenas que se promueven como reclamación a varios incumplimientos del gobierno nacional con la comunidad Motilón Barí, en la región del Catatumbo.

Alexander Dora, coordinador de Derechos Humanos de esta población, explicó que la movilización responde a la falta de cumplimiento en los acuerdos pactados y a la ausencia de garantías para ejercer el gobierno propio en sus territorios ancestrales.

“El gobierno ha incumplido en temas de delimitación territorial y en las demandas judiciales que han quedado claras, pero no se aplican. Por eso decidimos hacernos sentir y buscar un diálogo directo con los ministros y las autoridades nacionales”, señaló.

La violencia que se ha desatado en el Catatumbos es otro de los factores que motiva la protesta. La presencia de grupos armados han afectado de manera desproporcionada a las comunidades indígenas por desplazamiento forzado, desapariciones, amenazas, enfrentamientos entre ilegales, entre otros factores.

La movilización esta proyectada hacia distintos puntos como la Gobernación de Norte de Santander, la Agencia Nacional de Tierras, la Fiscalía Seccional y el Palacio de Justicia.