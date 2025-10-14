Capturan a cinco integrantes de La Terraza en operativo del Plan Cosecha en el Suroeste antioqueño

Entre los detenidos está alias “Chiva”, señalado como presunto cabecilla financiero de La Terraza en Andes. Foto: Policía Antioquia.

Cinco integrantes del grupo delincuencial organizado La Terraza fueron capturados en el municipio de Andes, durante un operativo del Plan Cosecha, enfocado en contrarrestar la criminalidad que se incrementa en esta temporada —cosecha cafetera— en el Suroeste antioqueño.

Las diligencias de allanamiento y registro permitieron afectar el componente financiero y logístico de esta red criminal, con presencia activa en la zona urbana de Andes. En los procedimientos fueron incautados un revólver calibre 32 mm, seis cartuchos, 64 gramos de base de coca, 70 gramos de marihuana dosificada, dos celulares, un radio de comunicaciones, elementos para el empaque de drogas y dinero en efectivo.

El comandante de Policía Antioquia, coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán, aseguró que esta operación representa un golpe directo al ala urbana y económica del grupo, responsable de la distribución de estupefacientes y varios homicidios selectivos en el Suroeste antioqueño. Con el operativo, se busca reducir la violencia asociada a la disputa territorial y las rentas ilegales que financian a esta estructura.

Entre los detenidos está alias “Chiva”, señalado como presunto cabecilla financiero de La Terraza en Andes, con una trayectoria criminal de cinco años y encargado del recaudo de rentas del microtráfico, que alcanzaban hasta 130 millones de pesos mensuales durante la temporada de cosecha.

Junto a él fueron capturados alias “La Ñata”, su compañera sentimental y responsable de la logística de expendio, y alias “Zarca”, “Piedro” y “Chivita”, señalados de cumplir funciones de distribución y apoyo financiero.