Más de 100 familias reciben ayuda humanitaria tras desplazamientos en Tarazá y Zaragoza, Antioquia

La Unidad para las Víctimas entregó ayuda humanitaria a 111 familias afectadas por desplazamientos y confinamientos en los municipios de Tarazá y Zaragoza, en el Bajo Cauca antioqueño, como respuesta a los recientes enfrentamientos entre grupos armados ilegales.

En Tarazá, 53 familias desplazadas que permanecen albergadas en el coliseo municipal y en viviendas de la zona urbana recibieron más de dos toneladas de alimentos, artículos de aseo y dotación de albergue, entre ellos colchonetas, cobijas, juegos de cama, toldillos, toallas y kits de cocina.

La ayuda busca garantizar su subsistencia mientras se restablecen las condiciones de seguridad para regresar a las veredas Tahamí y Doradas Altas, de donde salieron a finales de septiembre por combates entre el ELN y el Clan del Golfo, que se disputan el control territorial asociado a economías ilegales como la minería, los cultivos de coca y la extorsión.

Panorama en Zaragoza

La entidad también llegó hasta Zaragoza, donde entregó cerca de tres toneladas de alimentos y artículos de aseo a 58 familias de las veredas Bocas de Caná, El Aguacate, Pueblo Nuevo y Porce Medio, que permanecen confinadas desde hace varios meses por los enfrentamientos y las restricciones impuestas por los grupos armados.

Maribel López Zuluaga, directora de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, destacó que durante este año, la Unidad para las Víctimas ha atendido a más de 2.500 familias desplazadas o confinadas en Antioquia, como parte de la respuesta a 24 emergencias masivas generadas por el conflicto armado en el departamento.