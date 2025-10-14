Precio del café HOY en Colombia, según la Federación Nacional de Cafeteros, para este 14 de octubre

¡Tendencia a la baja! Precio café HOY 26 de junio en Colombia: FNC indica valor oficial de la carga. Imagen de fondo de Canva

Brasil es el mayor productor de café en Latinoamérica y el mundo, seguido de otros países como Vietnam y Colombia, quienes también son productores de este grano. Si bien recientemente se dio a conocer que en el país se alcanzó un récord máximo en la producción de café, el poder alcanzar el territorio brasilero, se ve aún como una meta lejana.

Según indicó en un informe la Federación Nacional de Cafeteros, Colombia produjo 12,75 millones de sacos de café entre 2023 y 2024, ubicándose detrás de Brasil como segundo productor. Un dato a tener en cuenta es que, en la región brasilera, se produce por volumen y en grandes cantidades.

Asimismo, en el mercado internacional la exportación de ambos granos tiene impactos distintos, pues en le caso de Brasil, son reconocidos por manejar dos tipos de grano y entre otras características, mientras que, en Colombia, el reconocimiento y compra se da por la calidad y el origen.

Precio del café según el cierre de la Bolsa de Nueva York HOY, 14 de octubre

En informes diarios publicados por la Federación Nacional de Cafeteros, se muestra el precio del café con base al cierre de la Bolsa de Nueva York, según esto, para este 14 de octubre, el café se cotizó en $3.088.000 COP. Mientras que, el precio de su pergamino contenido se estableció en 10.000 COP/Kg.

Precio del café en dólares

Investing presenta en tiempo real los indicadores económicos sobre productos e insumos a nivel nacional e internacional al rededor del mundo, se encargan de mostrar en tiempo real el precio y el valor de estos. Según informaron, para este 14 de octubre, el precio del café en dólares hoy se estableció en 399,80 USD, representando un alza del 3,79%, esto quiere decir, una perdida de 14,60 USD.

Precio del café en las principales ciudades para este 14 de octubre

Según el informe diario publicado por la FNC, los precios que se establecieron para este 14 de octubre en cuanto al kilo, la arroba y la carga, son los siguientes:

Armenia — Carga: 3,088,500 | Kilo: 24,708 | Arroba: 308,850

— Carga: 3,088,500 | Kilo: 24,708 | Arroba: 308,850 Bogotá — Carga: 3,087,250 | Kilo: 24,698 | Arroba: 308,725

— Carga: 3,087,250 | Kilo: 24,698 | Arroba: 308,725 Bucaramanga — Carga: 3,086,875 | Kilo: 24,695 | Arroba: 308,688

— Carga: 3,086,875 | Kilo: 24,695 | Arroba: 308,688 Buga — Carga: 3,089,250 | Kilo: 24,714 | Arroba: 308,925

— Carga: 3,089,250 | Kilo: 24,714 | Arroba: 308,925 Chinchiná — Carga: 3,088,375 | Kilo: 24,707 | Arroba: 308,838

— Carga: 3,088,375 | Kilo: 24,707 | Arroba: 308,838 Cúcuta — Carga: 3,086,375 | Kilo: 24,691 | Arroba: 308,638

— Carga: 3,086,375 | Kilo: 24,691 | Arroba: 308,638 Ibagué — Carga: 3,087,625 | Kilo: 24,701 | Arroba: 308,763

— Carga: 3,087,625 | Kilo: 24,701 | Arroba: 308,763 Manizales — Carga: 3,088,375 | Kilo: 24,707 | Arroba: 308,838

— Carga: 3,088,375 | Kilo: 24,707 | Arroba: 308,838 Medellín — Carga: 3,087,625 | Kilo: 24,701 | Arroba: 308,763

— Carga: 3,087,625 | Kilo: 24,701 | Arroba: 308,763 Neiva — Carga: 3,086,750 | Kilo: 24,694 | Arroba: 308,675

— Carga: 3,086,750 | Kilo: 24,694 | Arroba: 308,675 Pamplona — Carga: 3,086,500 | Kilo: 24,692 | Arroba: 308,650

— Carga: 3,086,500 | Kilo: 24,692 | Arroba: 308,650 Pasto — Carga: 3,086,500 | Kilo: 24,692 | Arroba: 308,650

— Carga: 3,086,500 | Kilo: 24,692 | Arroba: 308,650 Pereira — Carga: 3,088,375 | Kilo: 24,707 | Arroba: 308,838

— Carga: 3,088,375 | Kilo: 24,707 | Arroba: 308,838 Popayán — Carga: 3,088,625 | Kilo: 24,709 | Arroba: 308,863

— Carga: 3,088,625 | Kilo: 24,709 | Arroba: 308,863 Santa Marta — Carga: 3,090,125 | Kilo: 24,721 | Arroba: 309,013

— Carga: 3,090,125 | Kilo: 24,721 | Arroba: 309,013 Valledupar — Carga: 3,087,750 | Kilo: 24,702 | Arroba: 308,775

