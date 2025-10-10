¡Cerró la semana con una disminución! Precio de la carga de café en Colombia para HOY, 10 de octubre

La Unidad de Investigaciones del Puerto de Cartagena, reveló que para 2024, se exportaron cerca de 33.341 contenedores de café desde Colombia hacia diferentes destinos. Principalmente, Estados Unidos, quienes recibieron cerca del 39% total de estos contenedores.

El principal exportador de café desde Colombia, como es de esperarse, fue la Federación Nacional de Cafeteros, quienes durante 2024, enviaron 6.427 contenedores de 20 pies al exterior.

La lista del resto de exportadores es la siguiente:

Sucafina- con 2.366 contenedores.

contenedores. Carcafe- con 2.087 contenedores.

contenedores. Olam- con 2.071 contenedores.

En las siguientes posiciones, se encuentran diferentes entidades, que exportaron menos de 2.000 contenedores en el año reportado.

En cuanto a los países que recibieron más contenedores de café, luego de Estados Unidos, se encuentran Canadá, Bélgica, Alemania y Japón. Además, países como Corea del Sur y China, tuvieron una participación importante en la importación de estos cargamentos, por lo que desde el grupo de Investigación Económicas del Grupo Puerto de Cartagena, se mencionó el potencial del sudeste asiático.

Precio del café en dólares

El precio del café en dólares, es publicado por medio de la plataforma ‘Ivesting’, donde se presentan diferentes indicadores económicos en tiempo real. Según la información publicada, sobre los futuros del precio del café, se presentó una disminución en su valor, de $3,05 dólares respecto a los datos publicados el día de ayer.

Para el día de hoy, 10 de octubre, los futuros del precio del café, según el cierre de la bolsa de Nueva York, se establecieron en $374,20.

Precio del café en Colombia

Para cerrar la semana, el precio del café tuvo una leve disminución en el valor que regirá durante el fin de semana, pues según la información evidenciada en el informe publicado por la Federación Nacional de Cafeteros, cayó tan solo $5.000 pesos colombianos.

Debido a esta disminución en su valor, el precio de la carga de 125 kg de café referencia FR 94, se estableció para hoy 10 de octubre, en 2,873,000 COP. Mientras tanto, el precio de la pasilla se sostuvo en $10.000 pesos colombianos.

October 10, 2025

Precio de la carga de café en ciudades de Colombia

ARMENIA - Carga: 2,873,500 | Kilo: 22,988 | Arroba: 287,350

- 2,873,500 | 22,988 | 287,350 BOGOTÁ - Carga: 2,872,250 | Kilo: 22,978 | Arroba: 287,225

- 2,872,250 | 22,978 | 287,225 BUCARAMANGA - Carga: 2,871,875 | Kilo: 22,975 | Arroba: 287,188

- 2,871,875 | 22,975 | 287,188 BUGA - Carga: 2,874,250 | Kilo: 22,994 | Arroba: 287,425

- 2,874,250 | 22,994 | 287,425 CHINCHINÁ - Carga: 2,873,375 | Kilo: 22,987 | Arroba: 287,338

- 2,873,375 | 22,987 | 287,338 CÚCUTA - Carga: 2,871,375 | Kilo: 22,971 | Arroba: 287,138

- 2,871,375 | 22,971 | 287,138 IBAGUÉ - Carga: 2,872,625 | Kilo: 22,981 | Arroba: 287,263

- 2,872,625 | 22,981 | 287,263 MANIZALES - Carga: 2,873,375 | Kilo: 22,987 | Arroba: 287,338

- 2,873,375 | 22,987 | 287,338 MEDELLÍN - Carga: 2,872,625 | Kilo: 22,981 | Arroba: 287,263

- 2,872,625 | 22,981 | 287,263 NEIVA - Carga: 2,871,750 | Kilo: 22,974 | Arroba: 287,175

- 2,871,750 | 22,974 | 287,175 PAMPLONA - Carga: 2,871,500 | Kilo: 22,972 | Arroba: 287,150

- 2,871,500 | 22,972 | 287,150 PASTO - Carga: 2,871,500 | Kilo: 22,972 | Arroba: 287,150

- 2,871,500 | 22,972 | 287,150 PEREIRA - Carga: 2,873,375 | Kilo: 22,987 | Arroba: 287,338

- 2,873,375 | 22,987 | 287,338 POPAYÁN - Carga: 2,873,625 | Kilo: 22,989 | Arroba: 287,363

- 2,873,625 | 22,989 | 287,363 SANTA MARTA - Carga: 2,875,125 | Kilo: 23,001 | Arroba: 287,513

- 2,875,125 | 23,001 | 287,513 VALLEDUPAR - Carga: 2,872,750 | Kilo: 22,982 | Arroba: 287,275

