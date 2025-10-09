Precio del café en Colombia según la Federación Nacional de Cafeteros para este 9 de octubre

Recientemente, se anunció que Colombia alcanzó la mayor cosecha de café en tres décadas, tal parece que, el sector cafetero vive uno de sus mejores momentos, pues desde el 2024 hasta el presente año, el país alcanzó una producción de 14,8 millnes de sacos de este grano. Según destacó la Federación Nacional de Cafeteros, esta ha sido la más alta en 33 años.

Inclusive, el gerente de la FNC, subrayó que se espera llegar a lograr una mejore renovación de plantación cafetera para así lograr un mayor crecimiento en este 2025 con un incremento 100 mil héctareas.

Precio del café HOY en dólares para este 9 de octubre

Investing se dedica presentar en tiempo real indicadores económicos sobre diferentes productos e insumos a nivel nacional e internacional al rededor del mundo. Asimismo, se encargan de mostrar en tiempo real el precio y el valor de estos. Según informaron, para este 9 de octubre, el precio del café en dólares hoy se estableció en 377,55 USD, representando una caída del 1,99%, esto quiere decir, una perdida de 7,65 USD.

Precio del café en Colombia HOY, 9 de octubre, según el cierre de la Bolsa de Nueva York

El valor que establece la Federación Nacional de Cafeteros, se da a partir de un informe diario que publican basado en el cierre de la bolsa de Nueva York, según la información publicada, el precio del café en Colombia para este 9 de octubre se estableció en 2.878.000 COP, mientras que la pasilla en pergamino se cotizó en 10.000 kg/COP.

Consulte aquí el precio interno de referencia para la compra de café pergamino seco, hoy 9️⃣ de octubre 👉🏽https://t.co/7mfykA4knX pic.twitter.com/Ru1eSRQ3QA — Federación Nacional de Cafeteros (@FedeCafeteros) October 9, 2025

Cotización del café en las principales ciudades del país para este 9 de octubre

El precio del café en las principales ciudades del país se establecen según el informe diario que publica la FNC, basado en el cierre de la Bolsa de Nueva York, así se cotiza:

ARMENIA - Carga: 2,878,500 | Kilo: 23,028 | Arroba: 287,850

- 2,878,500 | 23,028 | 287,850 BOGOTÁ - Carga: 2,877,250 | Kilo: 23,018 | Arroba: 287,725

- 2,877,250 | 23,018 | 287,725 BUCARAMANGA - Carga: 2,876,875 | Kilo: 23,015 | Arroba: 287,688

- 2,876,875 | 23,015 | 287,688 BUGA - Carga: 2,879,250 | Kilo: 23,034 | Arroba: 287,925

- 2,879,250 | 23,034 | 287,925 CHINCHINÁ - Carga: 2,878,375 | Kilo: 23,027 | Arroba: 287,838

- 2,878,375 | 23,027 | 287,838 CÚCUTA - Carga: 2,876,375 | Kilo: 23,011 | Arroba: 287,638

- 2,876,375 | 23,011 | 287,638 IBAGUÉ - Carga: 2,877,625 | Kilo: 23,021 | Arroba: 287,763

- 2,877,625 | 23,021 | 287,763 MANIZALES - Carga: 2,878,375 | Kilo: 23,027 | Arroba: 287,838

- 2,878,375 | 23,027 | 287,838 MEDELLÍN - Carga: 2,877,625 | Kilo: 23,021 | Arroba: 287,763

- 2,877,625 | 23,021 | 287,763 NEIVA - Carga: 2,876,750 | Kilo: 23,014 | Arroba: 287,675

- 2,876,750 | 23,014 | 287,675 PAMPLONA - Carga: 2,876,500 | Kilo: 23,012 | Arroba: 287,650

- 2,876,500 | 23,012 | 287,650 PASTO - Carga: 2,876,500 | Kilo: 23,012 | Arroba: 287,650

- 2,876,500 | 23,012 | 287,650 PEREIRA - Carga: 2,878,375 | Kilo: 23,027 | Arroba: 287,838

- 2,878,375 | 23,027 | 287,838 POPAYÁN - Carga: 2,878,625 | Kilo: 23,029 | Arroba: 287,863

- 2,878,625 | 23,029 | 287,863 SANTA MARTA - Carga: 2,880,125 | Kilo: 23,041 | Arroba: 288,013

- 2,880,125 | 23,041 | 288,013 VALLEDUPAR - Carga: 2,877,750 | Kilo: 23,022 | Arroba: 287,775

