En Pitalito Huila se pagaron 7 millones de pesos, por una libra de Café

En la subasta llevada a cabo en la Feria expocafé realizada en el municipio de Pitalito, 40 compradores se disputaron el precio por el mejor lote de café presentado.

Compradores de café de Canadá, Uruguay, Francia, Chile entre otros paises, escogieron los mejores cafes de 93 micro lotes de cafes especiales, la mayoría traídos del corregimiento de Bruselas en Pitalito, lugar que es conocido por la mayor producción de café y de calidad, cafes por los cuales pagaron precios entre $1.800.000, $2.500.000 y hasta $4.000.000, expresó el alcalde de la localidad Yider Luna, quien es cafetero consumado y gestor del evento.

El café tostado especial tipo geisha del señor Victor Ramírez de Pitalito, con tonos suaves con sabores citricos y a uvas, dejó asombrados a los compradores quienes pagaron 7 millones de pesos por libra; Víctor también había sido el ganador del tipo de muestra y quien logrando entre 40 compradores obtener el mejor precio de la subasta obteniendo el record nacional por el cual se haya pagado una libra de café en el país.