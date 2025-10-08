¡Importante subida! Precio de la carga de café para hoy, 8 de octubre en Colombia, según FNC

Precio del café: Grano de café // dólares y guía de valores // Getty Images

Recientemente, el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, anunció los resultados que tuvo la industria del café en el periodo que comprende entre septiembre de 2024 y octubre de 2025. Pues comentó, que la producción de este grano, tuvo un cambio significativo en dicho periodo de tiempo.

Este anuncio lo realizó frente a más de mil caficultores antioqueños, a quienes se les explicó, que para este año, se aumentó la producción de café en una cantidad cercana a los 2 millones de sacos de este producto. Lo que representa, el mejor desempeño de esta industria en los últimos 30 años.

Esto ya que durante el último año, se produjeron 14′869,000 sacos de café, lo que se representaría como un aumento del 17%, frente al mismo periodo correspondiente al año inmediatamente anterior.

Dicho crecimiento, no se ve reflejado únicamente en la producción de sacos de café, pues también se evidencia tanto en las exportaciones de este grano como en el consumo interno de este producto. Pues en cuanto a los envíos al exterior, se tuvo un aumento de 1,4 millones de sacos más. Mientras que en el consumo de café por parte de los colombianos, se tuvo un crecimiento del 3%.

Precio de la carga de café en Colombia

El precio de la carga de café, presentó un importante aumento para el día de hoy, 8 de octubre, frente al valor presentado el día de ayer. Pues tuvo un crecimiento cercano a los $91.000 pesos colombianos.

Según esto, y con base en los valores publicados en el informe que realiza la Federación Nacional de Cafeteros, gracias a este aumento, el precio de la carga de café de 125 kilogramos, de referencia FR 94, se plantó el día de hoy, 8 de octubre, en los $2.947.000 pesos colombianos.

Por otro lado, el precio de la pasilla contenida en el pergamino se sostiene en los $10.000 pesos colombianos.

Precio del café en dólares

Según la información presentada en la plataforma ‘Investing’, donde se encuentran diferentes indicadores de mercado en tiempo real, el futuro del precio del café tuvo un crecimiento del 2,26%, que reflejado en su precio, es un crecimiento de $8,50 dólares.

Con base en esta información, y en los valores presentados en la plataforma ‘Investing’, el futuro de los precios del café se estableció para hoy, 8 de octubre, en $383,90 dólares estadounidenses (representado en centavos de dólar por libra).

Precio del café en diferentes ciudades del país

ARMENIA - Carga: 2,947,500 | Kilo: 23,580 | Arroba: 294,750

2,947,500 23,580 294,750 BOGOTÁ - Carga: 2,946,250 | Kilo: 23,570 | Arroba: 294,625

2,946,250 23,570 294,625 BUCARAMANGA - Carga: 2,945,875 | Kilo: 23,567 | Arroba: 294,588

2,945,875 23,567 294,588 BUGA - Carga: 2,948,250 | Kilo: 23,586 | Arroba: 294,825

2,948,250 23,586 294,825 CHINCHINÁ - Carga: 2,947,375 | Kilo: 23,579 | Arroba: 294,738

2,947,375 23,579 294,738 CÚCUTA - Carga: 2,945,375 | Kilo: 23,563 | Arroba: 294,538

2,945,375 23,563 294,538 IBAGUÉ - Carga: 2,946,625 | Kilo: 23,573 | Arroba: 294,663

2,946,625 23,573 294,663 MANIZALES - Carga: 2,947,375 | Kilo: 23,579 | Arroba: 294,738

2,947,375 23,579 294,738 MEDELLÍN - Carga: 2,946,625 | Kilo: 23,573 | Arroba: 294,663

2,946,625 23,573 294,663 NEIVA - Carga: 2,945,750 | Kilo: 23,566 | Arroba: 294,575

2,945,750 23,566 294,575 PAMPLONA - Carga: 2,945,500 | Kilo: 23,564 | Arroba: 294,550

2,945,500 23,564 294,550 PASTO - Carga: 2,945,500 | Kilo: 23,564 | Arroba: 294,550

2,945,500 23,564 294,550 PEREIRA - Carga: 2,947,375 | Kilo: 23,579 | Arroba: 294,738

2,947,375 23,579 294,738 POPAYÁN - Carga: 2,947,625 | Kilo: 23,581 | Arroba: 294,763

2,947,625 23,581 294,763 SANTA MARTA - Carga: 2,949,125 | Kilo: 23,593 | Arroba: 294,913

2,949,125 23,593 294,913 VALLEDUPAR - Carga: 2,946,750 | Kilo: 23,574 | Arroba: 294,675

