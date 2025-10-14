Música, armas y redes: la peligrosa fórmula del reclutamiento infantil en Colombia

Colombia

El auge de un “corrido prohibido” dedicado a alias ‘Naín’, uno de los cabecillas de las Autodefensas de la Sierra Nevada, ha encendido las alarmas de las autoridades y expertos en seguridad.

En videos que circulan en TikTok y otras plataformas, el hombre aparece posando con armas, mientras jóvenes de distintas regiones del país replican la canción y su estilo de vida, sin ser plenamente conscientes del trasfondo criminal que esto puede representar.

De acuerdo con especialistas, esta tendencia sería una nueva modalidad de reclutamiento digital, en la que grupos armados ilegales utilizan contenidos musicales y audiovisuales para atraer a menores de edad, aprovechando la popularidad de las redes sociales y la vulnerabilidad de los jóvenes en contextos de pobreza.

El analista en seguridad Jairo Libreros calificó el reclutamiento de menores como un crimen de guerra, y pidió la eliminación inmediata de este tipo de contenidos en redes sociales:

“El contenido que glorifica a cabecillas es una afrenta a la sociedad colombiana. Pero también refleja la falta de creatividad institucional para ofrecer proyectos de vida atractivos dentro de la legalidad. Si los grupos ilegales logran seducir con corridos y videos, el Estado debe saber comunicar una alternativa mejor”.

El papel de las familias

El coronel retirado Javier Soler, experto en seguridad, advirtió que detrás de esta aparente “moda” hay un trabajo de propaganda muy bien estructurado:

“Empiezan ilusionando a los jóvenes con música, mostrando una vida de opulencia: carros, dinero, armas, avionetas. Es una narrativa de antivalores que engancha a quienes buscan reconocimiento o escapar de la pobreza. Pero cuando llegan a los campamentos, los convierten en carne de cañón. Esto es una tragedia nacional”, afirmó.

Soler también hizo un llamado a que el Estado, las familias y el sistema educativo actúen de manera conjunta para contrarrestar esta manipulación.

“El gobierno, el ICBF, la Fiscalía y la Fuerza Pública deben reaccionar con contundencia. Pero también las familias deben explicar que eso es una ilusión, un espejo falso”, añadió.

¿Una estrategia criminal que va por los más vulnerables?

Por su parte, Andrés Macías, investigador de la Universidad Externado, señaló que este fenómeno se ha agravado en 2025, especialmente en comunidades indígenas y afrodescendientes con altos niveles de pobreza y baja escolaridad:

“Las redes sociales permiten iniciar conversaciones públicas que luego se trasladan a mensajes directos. Allí es donde comienza el proceso de reclutamiento. Alias ‘Naín’ es un ejemplo de cómo la música puede romantizar la violencia y facilitar el acercamiento de los menores a los grupos ilegales”.

Aunque el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares mantienen campañas preventivas en emisoras y plataformas institucionales, los expertos coinciden en que estas estrategias deben fortalecerse, con mensajes más cercanos a los jóvenes y adaptados al lenguaje digital actual.