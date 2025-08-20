Policía alerta por reclutamiento de menores por redes sociales: 8.832 páginas de abuso bloqueadas

AME4497. BOGOTÁ (COLOMBIA), 09/06/2025.- El director general de la Policía, Carlos Fernando Triana, habla durante una rueda de prensa este lunes, en Bogotá (Colombia). La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, aseguró que la investigación por el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay apunta a un grupo criminal organizado y confirmó que las autoridades están enfocadas ahora en esclarecer quiénes fueron los autores intelectuales del ataque. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda / Mauricio Dueñas Castañeda ( EFE )

El director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana, en medio del consejo de ministros con el presidente Gustavo Petro, advirtió sobre el fenómeno del reclutamiento de menores a través de redes sociales, utilizado por grupos armados ilegales para fortalecer sus estructuras en departamentos como Meta, Guaviare y Putumayo.

“Los niños y adolescentes son captados en redes y enviados a escuelas de entrenamiento entre dos y seis meses, para luego ser trasladados a zonas donde consolidan estructuras armadas. Es un drama que se evidencia en el análisis de nuestras investigaciones”, señaló el oficial.

El general Triana también habló de cifras preocupantes sobre delitos sexuales contra menores. Aseguró que en la mayoría de los casos los agresores son personas del entorno cercano, como familiares o cuidadores.

Para el esclarecimiento de estos crímenes, la Policía ha desplegado 142 funcionarios especializados en delitos sexuales, 667 investigadores judiciales y 32 investigadoras mujeres expertas en la materia.

En cuestión de prevención, el general destacó que durante el actual periodo presidencial se han adelantado más de 181.000 acciones de protección, con impacto en 5,4 millones de niños, niñas y adolescentes en todo el país.

Estas actividades incluyen el aprovechamiento del tiempo libre, acompañamiento a maestros y tutores, y educación en convivencia ciudadana.

Desde el Centro Cibernético Policial, en lo corrido del año se han bloqueado 8.832 páginas de internet con material de abuso sexual infantil, además de ejecutar capturas de personas involucradas en redes de explotación, algunas de ellas con alcance transnacional.

“Este año, señor Presidente, se han bloqueado 8,832 páginas por material de abuso sexual infantil. Esto es un drama. Hay unas capturas, inclusive transnacionales, de extranjeros y o nacionales que utilizan esas malas prácticas en contra de nuestros menores de edad", afirmó.

¿Qué es E-País?

El general Triana explicó que estas acciones hacen parte de programas como E-País y campañas como “Abre tus ojos”, que buscan reforzar la prevención, vigilancia, control y judicialización de quienes instrumentalizan a menores.

“Proteger a los niños, a las niñas y adolescentes mediante prevención, vigilancia, control, persecución judicial a efectos de evitar e impedir que se sigan materializando delitos, por decirlo en esos términos, en contra de nuestros menores de edad en el país”, aseguró el general.

Finalmente, el director de la Policía propuso fortalecer la articulación de todos los agentes del Estado y promover la enseñanza de comportamientos ciudadanos en colegios, en el marco de la Ley de Convivencia y Seguridad Ciudadana, como una medida para evitar que los niños sigan siendo reclutados o usados por estructuras criminales.