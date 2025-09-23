ONU Derechos Humanos advierte: Comunidades rurales en Huila y Caquetá bajo amenaza de grupos armados

Bogotá

Durante cuatro días el represente en Colombia de la ONU Derechos Humanos, Scott Campbell, estuvo en Huila y Caquetá, donde pudo conversar con los líderes sociales y las comunidades quienes hicieron denuncias de lo que viven por cuenta de las amenazas y las presiones de los grupos armados ilegales.

“Vi el miedo en sus ojos. Los liderazgos sociales están acorralados; son privados de sus libertades a opinar o a moverse en el territorio; hay amenazas, homicidios y desconfianza para denunciar ante las autoridades; hay extorsiones; los niños, las niñas y los adolescentes están siendo reclutados; no tienen paz”.

Tanto en Huila como en Caquetá, varios liderazgos sociales le dijeron a la ONU Derechos Humanos que han sido declarados como “objetivo militar” por los grupos armados que los intimidan, hostigan, amenazan y presionan, y expresaron que “hay un conflicto armado real que se incrementa”.

“Los grupos armados no estatales nos dicen a los liderazgos, ustedes organizan las cosas como queremos o las organizamos nosotros. En las zonas rurales da miedo ir a la huerta, da miedo ir a la escuela, da miedo hablar, da miedo caminar”, puntualizaron varias personas, de las cuales no damos ni ubicación ni nombres por razones de protección”.

Según denunciaron las comunidades los grupos armados saben por donde se mueven, lo que hacen y con quien hablan.

“Tienen los nombres y teléfonos de todos nosotros. Necesitan una ruta de paz, en la que los actores armados no puedan entrar al territorio, y en la que el Estado garantice los derechos”.

Con todos los sectores con los que se reunió Scott Campbell plantearon la necesidad de la presencia integral del Estado de forma permanente porque en este momento esa presencia es precaria.

La ONU Derechos Humanos en lo que va del 2025 ha verificado el homicidio de tres personas defensoras de derechos humanos en Huila y de dos personas defensoras de derechos humanos en Caquetá.