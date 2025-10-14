Más de $57 mil millones en becas y créditos condonables para educación superior privada en Medellín

Medellín, Antioquia

En un esfuerzo conjunto entre la Alcaldía de Medellín y las instituciones de educación superior privadas de la ciudad, fueron entregadas 741 nuevas becas y créditos condonables a estudiantes que iniciarán o continuarán sus estudios universitarios. La iniciativa, liderada por Sapiencia, busca fortalecer el acceso y la permanencia en la educación superior, con una inversión superior a los 57 mil millones de pesos.

El programa beneficiará a jóvenes de distintos sectores de la ciudad, incluyendo deportistas de alto rendimiento, y garantiza el apoyo económico durante todo el ciclo educativo. Además, las instituciones privadas acordaron con el Distrito un descuento del 30% en los costos de matrícula para los beneficiarios, lo que amplía el alcance de los recursos destinados.

Las becas cubren el 100% del valor de la matrícula, mientras que los créditos condonables no deberán ser pagados si el estudiante culmina su carrera sin perder materias ni abandonar el proceso académico. Para ser seleccionados, los beneficiarios pasaron un riguroso proceso de selección y evaluación.

“Desde hoy ellos garantizan toda su formación, especialmente en pregrado y otros cupos para posgrados. Todo garantizado, 57 mil millones de pesos, 100% recursos desde la alcaldía y se garantiza todo el ciclo educativo" expresó Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín.

Como parte del modelo de corresponsabilidad, los estudiantes deberán cumplir con una contraprestación de 40 horas de servicio social, orientadas a labores que beneficien a la comunidad y fortalezcan su propia formación profesional y ciudadana.

Este paquete de apoyos se suma a 10.800 beneficios complementarios de acceso y permanencia.