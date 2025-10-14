Murió el vigilante de 66 años que fue brutalmente golpeado en Ciudad Bolívar por evitar un robo

Ciudad Bolívar, Antioquia

Después de más de diez meses de luchar por su vida en un hospital de Medellín, falleció Gabriel Ángel Taborda Laverde, el vigilante de 66 años que fue brutalmente golpeado en diciembre de 2024 en el municipio de Ciudad Bolívar, suroeste de Antioquia.

El ataque, que quedó registrado en videos de cámaras de seguridad el pasado 8 de diciembre, ocurrió cuando el vigilante se encontraba en una calle del municipio y fue abordado por varios hombres que, tras un intercambio de palabras, lo golpearon salvajemente hasta dejarlo gravemente herido.

De acuerdo con las investigaciones, la golpiza habría sido una represalia, ya que días antes Taborda había evitado un robo en un establecimiento comercial de Ciudad Bolívar.

Inicialmente fue atendido en un centro asistencial de Ciudad Bolívar, pero debido a la gravedad de las lesiones tuvo que ser remitido a Medellín, donde permaneció hospitalizado hasta su fallecimiento.

Investigaciones y capturas

Las autoridades confirmaron que siete personas estarían involucradas en la agresión. De ellas, cinco ya fueron capturadas.

El coronel Óscar Rico, comandante de la Policía de Antioquia, detalló sobre la última captura por este hecho: “Gracias a un trabajo de apoyo por nuestra asociación criminal, se establece la identidad de este sujeto, alias Ibargüen, 34 años de edad, quien es reconocido, tiene una orden de captura por tentativa de homicidio agravado”.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, había ofrecido una recompensa de hasta 50 millones de pesos para dar con los responsables. Tras el fallecimiento del adulto mayor, el caso ya no será procesado como tentativa de homicidio, sino como homicidio agravado.