Distrito acusa al presidente Petro de incumplir con la inversión de 6 mil millones de pesos para dos

Logo de Atenea. I Foto: AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA - ATENEA.

Colombia

Se presentó un nuevo rifirrafe entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá. Esta vez por recursos para la educación superior.

Desde la Agencia Distrital para le Educación, la Ciencia y la Tecnología, ‘Atenea’, piden al presidente Gustavo Petro que cumpla con los más de 600 mil millones que prometió para la educación en Bogotá.

De acuerdo con el director de Atenea, Víctor Saavedra, el Gobierno Nacional ha incumplido con la inversión de recursos para dos megacampus de educación superior en las localidades de Suba y Kennedy.

“En alocución presidencial el 2 de septiembre el presidente dijo que Bogotá no quería recibir la infraestructura del gobierno nacional. Eso no es cierto. La ciudad está lista para que la nación cumpla con su promesa con los Multicampus Suba y Kennedy”, aseguró Saavedra.

Los multicampus Suba y Kennedy son los dos proyectos de infraestructura de educación superior más importantes del país. Esto espacios podrían beneficiar a 25 mil jóvenes en esas dos las localidades en las que viven más de 2.1 millones de personas.

Sin embargo, Atenea asegura que ellos sí han cumplido con su parte de entregar los lotes del proyecto y en definir la operación de la infraestructura, al contrario del gobierno nacional.

“Estos proyectos han tenido seis compromisos por parte del Gobierno Nacional de fechas de entrega de los recursos con vigencia futuras. El último cronograma está tarde y se aproxima la ley de garantías. El 7 de noviembre no podemos firmar más convenios”, indicó el director de Atenea. Ahora, desde el Distrito se tendrá que pensar en otras soluciones más inmediatas.