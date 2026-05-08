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08 may 2026 Actualizado 22:42

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Bogotá

¡Indignante! Ladrón se subió a TransMilenio con bicicleta, hurtó un celular y se iba a fugar

Un hombre robó un celular mediante la modalidad de ‘cosquilleo’ en la estación Hortúa, de la troncal Caracas.

¡Indignante! Ladrón se subió a TransMilenio con bicicleta, hurtó celular y se iba a fugar

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Policías del Grupo de Transporte Masivo Transmilenio capturaron en las últimas horas a un hombre señalado de hurtar un celular mediante la modalidad de ‘cosquilleo’ en la estación Hortúa, de la troncal Caracas. La captura se logró luego de que la ciudadanía solicitara la ayuda por el hurto ocurrido al interior de un vagón.

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El presunto delincuente se subió al TransMilenio en una bicicleta y el robo quedó registrado en las cámaras de seguridad. Una vez cometió el delito intentó huir en ese vehículo. Sin embargo, gracias al sistema de vigilancia pudo ser capturado por la Policía.

Durante el registro por parte de la Policía al delincuente, le fue hallado y recuperado el dispositivo móvil, avaluado en cerca de 850 mil pesos. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto.

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“La Policía Nacional reitera el llamado a los usuarios del sistema para que denuncien de manera inmediata cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia ciudadana, a través de la línea 123”, dice la institución.

Sebastián Herrera

Sebastián Herrera

Comunicador social - periodista. Máster en Periodismo Digital y de Datos de la Universidad Nebrija....

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