Corriendo el cercado, familia busca apropiarse de varios m2 de un lote que vendió hace años

Hace más de 10 años una reconocida familia de Bogotá, de apellido Pardo, vendió a una importante empresa un lote de 120.000 metros cuadrados (m2), el cual está ubicado al norte de la ciudad. Aunque durante los primeros años no se registró ningún problema, desde 2021 se han reportado irregularidades.

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Desde ese año, los antiguos dueños, como si todavía fueran propietarios del lote, han cosechado maíz, se han robado el pasto para alimentar al ganado y han derribado la cerca. Sin embargo, en las últimas horas se registró una situación que ha preocupado a los dueños actuales del predio.

Durante la noche, un trabajador de la familia Pardo, la cual todavía tiene varios terrenos en el sector, ingresó al lote para poner unos postes con la intención de modificar los linderos y, presuntamente, robar varios metros cuadrados del mismo predio que vendió hace más de 10 años.

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Debido a esta situación, la Policía Metropolitana de Bogotá realizó este viernes, 8 de mayo, en horas de la mañana, un operativo en este punto para conocer de primera mano lo que está sucediendo con este importante predio. Por su parte, la empresa dueña del predio evalúa acciones legales por esta invasión.