Capturan a ladrones de locales comerciales en el Restrepo: uno de tiene 24 anotaciones por robo

Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá capturaron en la localidad de Antonio Nariño a dos hombres señalados de los delitos de hurto, daño en bien ajeno y cohecho.

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Tras una denuncia ciudadana a través de la línea 123 y al reporte de la central de radio, se logró evitar el robo a un establecimiento comercial en el barrio El Restrepo. Los presuntos delincuentes habrían ingresado en horas de la madrugada a una bodega del sector, violentando una de las rejas del local con la intención de llevarse varios elementos.

Al lugar llegó la propietaria del establecimiento, quien al abrir observó a uno de los hombres dentro del local. Al notar la presencia de los uniformados, intentó escapar, pero la reacción de la patrulla de vigilancia permitió capturarlo junto a su cómplice, que lo esperaba en una moto.

Durante el procedimiento fue incautada la motocicleta en la que pretendían huir. Además, las autoridades establecieron que uno de los capturados presenta más de 24 anotaciones por delitos como hurto, daño en bien ajeno, lesiones personales, tráfico de estupefacientes y fuga de presos, entre otros.

Los capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la autoridad competente y un juez de la República les dictó medida de aseguramiento.