Resultado Lotería de Bogotá, Quindío y ColorLoto HOY 07 de mayo 2026: números ganadores y premios
Estos son los resultados de las loterías de Bogotá y Quindío, y las balotas ganadoras en ColorLoto el 07 de mayo 2026. Conozca los números de la suerte.
La Lotería de Bogotá y la del Quindío se juegan todos los jueves a las 10:30 de la noche, la primera puede verla por medio del Canal 1 y la segunda por el canal regional Telecafé, o ambas en sus transmisiones en vivo en Facebook Live y YouTube Live.
Es importante destacar que, si el día cae festivo, el sorteo se moverá al siguiente día hábil.
Resultados Lotería de Bogotá hoy 07 de mayo 2026
Este jueves 07 de mayo de 2026 se jugó la Lotería de Bogotá por un premio mayor de 10.000 millones de pesos.
El resultado del premio mayor en el sorteo es:
No se pierda todos resultados de los demás premios de la Lotería de Bogotá aquí:
Resultados Lotería del Quindío HOY 07 de mayo 2026
Este jueves 07 de mayo de 2026 se jugó la Lotería del Quindío por un premio mayor de 2.000 millones de pesos.
El resultado del premio mayor del sorteo es:
No se pierda todos resultados de los demás premios de la Lotería del Quindío aquí:
Resultados de ColorLoto hoy 07 de mayo de 2026
ColorLoto se juega todos los lunes y jueves a las 11:00 de la noche, y puede verlo por medio del Canal 1 o en la transmisión en vivo de Facebook Live y YouTube Live.
Este jueves 07 de mayo de 2026 se juega el acumulado de ColorLoto. Conozca a continuación los resultados del sorteo:
Los colores fueron:
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Marylin León
Comunicadora Social y Periodista egresada de la Universidad Santo Tomás. Hace parte de Caracol Radio...