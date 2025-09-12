Agencia Atenea abre convocatoria para Prácticas Laborales: así puede aplicar a “Parche Distrito”

Logo de Atenea. I Foto: AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA - ATENEA.

La Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología, conocida como Atenea, abrió la convocatoria de prácticas profesionales 2026 dirigida a estudiantes que estén en la etapa final de sus carreras técnicas, tecnológicas o profesionales.

El programa "Parche Distrito" promueve la vinculación de estudiantes en etapa final de cualquiera de estos niveles de formación a entidades y organismos de Bogotá, brindándoles una experiencia real de trabajo en el sector público.

¿Quiénes pueden participar?

La convocatoria está dirigida a estudiantes de Instituciones de Educación Superior (IES) de cualquier lugar del país, que se encuentren finalizando su formación académica de pregrado en los niveles técnico, tecnológico o profesional, y que deseen adelantar sus prácticas laborales en entidades y organismos distritales.

Programas de los que puede hacer parte

Subgerencia de Gestión Administrativa

Subgerencia de análisis de información y gestión del conocimiento

Dirección General

Gerencia de Educación Postmedia

Gerencia de Gestión Corporativa

Subgerencia Financiera

Gerencia de estrategia

Gerencia de Ciencia, Tecnología e innovación

Subgerencia de tecnologías de información y la comunicación

¿Cuáles son los requisitos para participar?

Tener más de 15 años para la vinculación formativa.

para la vinculación formativa. Tener un promedio ponderado mínimo de 3.5/5.0 o su equivalente.

Además, los interesados en hacer parte de la convocatoria deben presentar los siguientes documentos:

Copia del documento de identidad (tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía o cédula de extranjería).

Autorización del Inspector(a) de Trabajo si el estudiante es menor de edad.

Carta de presentación de la IES que avale las condiciones de la práctica.

Hoja de vida con datos personales, perfil, estudios, experiencia (si la tiene), habilidades y otros aspectos relevantes.

Reporte de calificaciones o certificado que evidencie el promedio mínimo solicitado.

o certificado que evidencie el promedio mínimo solicitado. Documento acreditativo en caso de condición de discapacidad.

Historial académico según lo estipulado en la convocatoria.

Fechas clave de la convocatoria

Plazo máximo para las inscripciones: 26 de septiembre de 2025 Selección de postulantes: 08 de octubre de 2025 Revisión y consolidación resultados: 27 de octubre de 2025 Remisión a las entidades y organismos Distritales: 30 de octubre de 2025 Confirmación de selección de practicantes: 10 de noviembre de 2025 Vinculación: 02 de enero de 2026

Duración de las prácticas laborales

Según lo anunciado por la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (ATENEA) la duración de la práctica profesional dependerá de la entidad, sin embargo, tiene un rango entre 4 y 6 meses.

Además, frente al subsidio de sostenimiento que ofrecen afirmaron que este también es definido por cada entidad en compañía del organismo distrital y se consignará mensualmente en la cuenta bancaria del estudiante, previa aprobación de su tutor(a) y monitor(a).

¿Qué es Parche Distrito?

Este es un programa distrital que promueve la vinculación de estudiantes en etapa final de formación en tres niveles a entidades y organismos de la capital, brindándoles una experiencia de trabajo en el sector público.

Por medio de esta buscan fortalecer las competencias laborales de cada uno de los practicantes, facilitar su transición al mundo del trabajo y fomentar una cultura de servicio con sentido de pertenencia hacia la ciudad.