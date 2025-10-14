La U comenzará a escuchar precandidatos presidenciales, incluyendo a exembajador Roy Barreras

Congreso

Luego de que se conociera una carta en la que el exembajador y expresidente del Congreso, Roy Barreras, le pidió a los codirectores de La U, Alexander Vega y Clara Luz Roldán, una reunión con la bancada para buscar apoyo a su eventual precandidatura, la colectividad confirmó que empezará con este tipo de reuniones.

En un comunicado firmado por la bancada, y en donde no mencionan a ningún precandidato en específico, señalaron que “la bancada de congresistas escuchará a los precandidatos presidenciales que han expresado su interés en hablar con esta colectividad”.

En este pronunciamiento aseguraron que “el propósito de estos encuentros es conocer de primera mano sus planteamientos, propuestas y visiones del país, con el fin de realizar un análisis responsable y coherente frente a los postulados ideológicos y principios que orientan al partido”.

Además de Roy, otro de los precandidatos que ha pedido el espacio es el exgobernador Héctor Olimpo. En La U dicen que tienen el “compromiso con el diálogo democrático, la transparencia y La construcción colectiva de una agenda política seria y plural, en beneficio de Colombia y de todos los ciudadanos”.