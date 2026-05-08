Hombre fue hallado muerto en ascensor del centro comercial Nuestro Bogotá: esto se sabe

En la mañana de este viernes, 8 de mayo, un hombre de 29 años que trabajaba en Nuestro Bogotá falleció al interior del centro comercial. El hecho se registró sobre las 8:30 a.m. De acuerdo con los reportes preliminares, este sujeto habría caído desde un cuarto piso en hechos que todavía no son del todo claro para las autoridades.

La Policía Metropolitana de Bogotá asistió a este centro comercial luego de que una patrulla de vigilancia fuera alertada a través de la central de radio. Cuando los uniformados llegaron al lugar, encontraron el cuerpo sin vida de este hombre al interior de un ascensor.

La investigación fue asumida por el CTI de la Fiscalía General de la Nación, quien adelanta las labores de policía judicial para poder esclarecer estos hechos. En ese sentido, es importante mencionar que las autoridades ya están recolectando información y videos a través de las cámaras de seguridad para confirmar qué sucedió.

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