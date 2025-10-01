Gobierno nacional será demandado por incumplimientos

Neiva

El senador Carlos Julio Gonzalez y el representante a la cámara por el Huila Julio cesar Triana dieron a conocer en las ultimas horas, que adelantaran acciones judiciales en contra del gobierno nacional por incumplimientos con la región.

El pronunciamiento nació, luego que la bancada parlamentaria del Huila conformada por los senadores Carlos Julio Gonzalez, esperanza Andrade y los representantes a la cámara Julio cesar Triana, Leyla Rincón y Luz Ayda pastrana, se levantaran de la mesa técnica, en donde se reunían con delegados del gobierno nacional para analizar peticiones de temas coyunturales para la región los cuales habían sido presentados al gobierno en años anteriores.

“Hoy, lamentablemente, como bancada parlamentaria del Huila, tuvimos que retirarnos de la Mesa Técnica con el Gobierno Nacional sobre la obra Pericongo en la Ruta 45. Lo hicimos porque, una vez más, nos encontramos sin respuestas, sin soluciones frente a las peticiones que una y otra vez hemos elevado con el compromiso de resolver un problema crucial para el bienestar, la integridad y desarrollo del departamento”. Expresó el representante Julio cesar Triana.

“Nuestras exigencias son claras y justas: la sustracción de la Ley Segunda para poder construir el viaducto de dos cuerpos en Pericongo que ya está diseñado, la suspensión temporal del cobro del peaje de Hobo mientras no se culmine las obras en las unidades funcionales en el departamento del Huila y la aplicación de una tarifa diferencial para toda la subregión y para nuestros productores agrícolas. Incluso hemos planteado que se evalúe la opción de asumir el proyecto por obra pública, de manera que el peaje no llegue a implementarse”. Agregó el senador de cambio radical Carlos Julio Gonzalez Villa.

La respuesta del Gobierno, sin embargo, ha sido indiferente. Los huilenses seguimos pagando por una vía inconclusa que golpea con más fuerza a los campesinos y a la economía de todo el departamento. Por eso, anunciamos que acudiremos a las instancias judiciales que correspondan y a los entes de control. Además, ya citamos a un debate de control político el próximo 14 de octubre, en donde estarán presentes, el Ministerio de Transporte, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Agricultura, INVIAS y ANI, entre otros. Expresaron los representantes Huilenses.