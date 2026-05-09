Hantavirus: Bogotá mantiene estricto seguimiento epidemiológico ante panorama internacional

La Secretaría de Salud informó que mantiene un estricto seguimiento epidemiológico y monitoreo permanente frente al evento internacional relacionado con casos de hantavirus identificados en pasajeros del crucero MVHondius, reportado oficialmente por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el pasado 2 de mayo.

Aunque en el mundo se han identificado ocho casos con sintomatología compatible con la enfermedad, la Secretaría de Salud ha enviado un mensaje de tranquilidad. “Actualmente no existe evidencia de transmisión activa y sostenida de hantavirus en Colombia ni en Bogotá”, dijo Julián Fernández, subsecretario de Salud Pública.

Lea también: Hantavirus: MinSalud asegura que Colombia tiene “riesgo bajo” de transmisión

Según ha explicado la Secretaría, los hantavirus son virus zoonóticos transmitidos a las personas por contacto con la orina, heces o saliva de roedores silvestres infectados, especialmente en espacios cerrados o mal ventilados. Las actividades rurales con infestación de roedores aumentan el riesgo de exposición.

“Desde la Secretaría Distrital de Salud mantenemos vigilancia epidemiológica permanente y articulación con las autoridades nacionales para responder oportunamente ante cualquier eventualidad”, agregó el subsecretario de Salud Pública.

Le puede interesar: “No todos los ratones tienen hantavirus”: experto de la Nacional explica virus que preocupa al mundo

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS), en Colombia no se han documentado ni reportado casos compatibles con Síndrome Cardiopulmonar por hantavirus en el sistema nacional de vigilancia en salud pública.

Sin embargo, la Secretaría de Salud de Bogotá explicó que estudios serológicos realizados entre 2004 y 2016 evidenciaron presencia de anticuerpos séricos contra hantavirus en trabajadores rurales sanos y roedores silvestres en los departamentos de Sucre y Córdoba.