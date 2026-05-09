Concejales de Bogotá aseguran que no es el momento de sacar al secretario de Seguridad

Más de 20 concejales de Bogotá enviaron una carta al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en la que aseguraron que no es un buen momento para cambiar al secretario de Seguridad, César Restrepo, y que, por el contrario, es necesario continuar trabajando en varios temas con el funcionario.

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De acuerdo con los concejales, en los últimos dos años, se han registrado en la ciudad avances en la reducción de varios delitos de alto impacto. Además, aseguran que Bogotá enfrenta una transformación profunda. “La violencia no se concentra únicamente en el crimen tradicional, sino que se desplaza hacia los entornos cotidianos, la convivencia y los conflictos interpersonales”, dice la carta.

Asimismo, los concejales citan el Informe Anual de Seguridad 2025 de ProBogotá, que muestra una caída en delitos como el hurto y la extorsión, pero un aumento preocupante en fenómenos asociados a la violencia interpersonal y familiar. Según dice la carta, entre 2024 y 2025 disminuyeron:

El homicidio -3,4%.

El hurto a personas -5,4%

El hurto a comercio -32,8%.

El hurto de automotores -22,7%.

La extorsión -20,5%.

“Bogotá logró revertir la herencia de deterioro que venía acumulándose en años anteriores y empezó a consolidar una senda de mejoramiento sostenido”, aseguran los concejales. El documento indica que en 2024 disminuyeron 7 de 11 delitos, y en 2025 y 2026 se reducen 9 de 11.

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No obstante, los concejales reconocen que el Distrito está en deuda con la ciudadanía, por lo que consideran que este no es el momento de realizar el cambio del actual secretario. En ese sentido, le piden al alcalde Carlos Fernando Galán seguir trabajando en: