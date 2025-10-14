¿Cuál es su marcador para Colombia vs. Canadá? ¡Participe en la ‘Polla’ de Caracol Radio!

La Selección Colombia vuelve a la cancha este martes 14 de octubre en su gira de preparación, midiendo fuerzas con otro de los anfitriones del Mundial 2026: Canadá. Tras su destacado triunfo de 4-0 sobre México el sábado pasado en Texas, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo buscará ratificar su buen momento en New Jersey.

El encuentro amistoso de Colombia vs. Canadá, se tiene gran expectativa, especialmente por los posibles cambios en la alineación. Se prevé que el cuerpo técnico realice varias modificaciones respecto al once que superó a los aztecas, una estrategia habitual en este tipo de fechas FIFA para evaluar a toda la plantilla. De hecho, Néstor Lorenzo ha optado por mantener silencio con los medios, añadiendo un velo de misterio sobre la formación que saltará a la cancha.

Por su parte, la selección canadiense arriba al compromiso con la necesidad de reivindicarse, tras haber caído 0-1 ante Australia el pasado viernes. Sin embargo, su historial reciente muestra resultados positivos en septiembre, donde lograron dos victorias importantes: una goleada de 3-0 frente a Rumania y un ajustado 1-0 contra Gales.

¿A qué hora juega Colombia vs. Canadá? Detalles del partido

El pitazo inicial del Colombia vs. Canadá será a las 7:30 PM (hora colombiana), según anunció la Selección Colombia en sus redes sociales, pues comenzará media hora después de lo pactado inicialmente. El duelo se llevará a cabo en el Red Bull Arena de New Jersey. Si quiere seguir cada minuto, podrá hacerlo a través de la página web de Caracol Radio.

¡𝙃𝙤𝙮 𝙟𝙪𝙚𝙜𝙖 𝘾𝙤𝙡𝙤𝙢𝙗𝙞𝙖, 𝙝𝙤𝙮 𝙟𝙪𝙚𝙜𝙖 𝙪𝙣 𝙥𝙖𝙞́𝙨!



🆚 🇨🇦

🗓 Martes 14 de octubre

🕞 7:30 pm (hora COL)

🏟 Sports Illustrated Stadium, Harrison, Nueva Jersey

🏆 Fecha FIFA

📺 @CanalRCN, App Canal RCN, @GolCaracol, Ditu#VenConColombia🇨🇴#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/htcItT3lR0 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 14, 2025

Sin embargo, con la moral alta tras golear a México, queremos saber cuál es su pronóstico para este amistoso. ¿Cree que Colombia repetirá la dosis? ¿O podrá Canadá aprovechar su localía y la necesidad de recuperarse?

¿Qué esperar?

Si bien los encuentros entre las dos selecciones es un historial breve, el balance de enfrentamientos directos favorece a la Tricolor. En las tres ocasiones que Colombia y Canadá se han visto las caras, la balanza se inclina con dos triunfos colombianos y una sola derrota. Es importante recordar que el único encuentro de carácter oficial fue en la final de la Copa Oro del 2000, un recuerdo amargo que terminó en victoria para los norteamericanos.

No obstante, en los amistosos la historia es diferente. En marzo de 1988, Colombia se impuso con un contundente 3-0. El antecedente más cercano y quizás el más relevante es el de octubre de 2014, cuando en el mismo escenario del juego de este martes, el combinado patrio logró el triunfo por la mínima diferencia (1-0) con una anotación de James Rodríguez.

Para recordar o informarse de todo el historial entre estos dos equipos, lo invitamos a leer: Historial entre Selección Colombia y Canadá: incluye una final de Copa de Oro