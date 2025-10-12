Néstor Lorenzo, satisfecho con goleada de Selección Colombia y con las variantes: Esto dijo

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, se mostró satisfecho luego de la contundente goleada de sus dirigidos 4-0 sobre México, en juego amistoso de preparación de cara a la Copa del Mundo del 2026.

El entrenador argentino destacó la efectividad y el poder ofensivo de sus dirigidos, así como también la actuación de Kevin Serna, Álvaro Angulo y Willer Ditta, todos novedades en el once titular del combinado nacional.

Sobre la pelota quieta

“Somos un equipo, trabajamos como tal y estamos en esos detalles. Hoy otra vez pudimos convertir con pelota parada, pero todo depende mas de la zona y del estudio del rival, de la pegada de James (Rodríguez) o Juanfer (Quintero), tenemos muy buenos cobradores de faltas. En Copa América también, cuando tenemos más tiempo para trabajar nos va bien. Esperemos que siga siendo un arma para abrir o cerrar partidos”.

La gran actualidad de la Selección

“Trabajar, hilar fino en los detalles, armar un buen grupo de jugadores y personas, eso nos ha dado muchos resultados. Estudiar mucho al rival, pero sin perder la esencia nuestra. Eso se manifiesta en el plan de cada partido”.

Sobre las novedades

“Con respecto a ellos, que jugaron, (Kevin) Serna, (Álvaro) Angulo y (Willer) Ditta, ya habían jugado algunos, están desde distintos microciclos y los conocemos. Están a disposición, estoy conforme con el rendimiento de los 3. Serna hizo un trabajo un poco sucio, estoy muy conforme con lo que hizo, hizo lo que le pedimos y le faltó la suerte de tener posibilidad de gol. La efectividad, creo que cuando llegamos mucho y jugamos en campo contrario hay mucha más gente defendiendo, acá cuando abrimos el partido somos letales”.

Labor de Campaz y Carbonero

“Tanto (Jefferson) Lerma como (Kevin) Castaño hicieron un gran desgaste por lo que hizo México con línea de tres y los laterales subiendo. Había que cortarles el paso y la basculación quedaba muy larga para ellos y pusimos línea de 3 volantes para cubrir el sector medio. (Jaminton) Campaz es un jugador que hace eso, ruptura hacia adelante, calidad en zurda, y atacar. Así que lo pusimos ahí para aliviarle el trabajo a los dos volantes que estaban un poco cansados. Creo que Juanfer también se sentía más cómodo así y apareció su zurda para habilitar a (Johan) Carbonero, lo cual me pone muy contento”.