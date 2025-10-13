La Selección Colombia se mide a Canadá en New Jersey: Hora exacta y cómo seguir el partido

Tras la aplastante victoria 4-0 sobre México en Texas el pasado sábado, la Selección Colombia se medirá este martes en New Jersey a Canadá, otro anfitrión de la próxima Copa del Mundo del 2026. El juego se llevará a cabo en New Jersey.

La Selección realizaría varias modificaciones para dicho compromiso respecto a su último encuentro. Néstor Lorenzo no tuvo diálogo con los medios en la previa a este compromiso.

La selección canadiense, por su parte, viene de caer el pasado viernes 0-1 ante Australia. En septiembre, los norteamericanos golearon 3-0 a Rumania y 1-0 a Gales.

Día, lugar y hora del próximo partido

El partido entre Colombia y Canadá se estará disputando en el estadio Red Bull Arena de New Jersey. El encuentro dará inicio a las 7:00PM, hora colombiana y podrá seguirse a través de la página web de Caracol Radio.

Historial corto y positivo

Colombia y Canadá se han enfrentado en tres oportunidades, con un saldo de dos triunfos y una derrota. No obstante, el único juego oficial entre ambos fue para los norteamericanos, quienes se quedaron con el título de la Copa Oro tras la final del 2000.

Entretanto, los dos compromisos amistosos que jugaron terminaron en triunfo para la Selección Colombia, que goleó 3-0 en marzo de 1988, con goles de Luis Perea, Carlos ‘Pibe’ Valderrama y John Jairo Tréllez; mientras que en octubre del 2014, en el mismo escenario donde se medirán este martes, el combinado nacional ganó 1-0 con gol de James Rodríguez.