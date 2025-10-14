Historial entre Selección Colombia y Canadá: incluye una final de Copa de Oro

La Selección Colombia jugará su segundo encuentro amistoso, programado para este mes de octubre por la FIFA, ante la Selección de Canadá, uno de los países anfitriones del Mundial 2026. ‘La Tricolor’ viene de golear 4-0 a México, otro de los países que recibirá la cita orbital.

En la previa ante los canadienses, esta rivalidad solo tiene tres encuentros históricamente. El primero fue en 1988, en un duelo amistosos, donde el combinado nacional se quedó con el triunfo 3-0, con anotaciones de Luis Perea, Carlos ‘Pibe’ Valderrama y John Jairo Tréllez.

El segundo encuentro con los canadienses se daría curiosamente en una competencia de la CONCACAF, torneo que se desarrolló en territorio estadounidense y en las que tres selecciones fuero invitadas: Corea del Sur, Perú y Colombia. En la fase de grupos, la Selección nacional enfrentó a Honduras y Jamaica en el grupo A, donde consiguió tres puntos y paso segunda de su zona a los cuartos de final.

En la siguiente instancia igualó 2-2 ante los anfitriones, luego de 2-2 en los 90′, y se impuso desde el punto penal. En la semifinal de la Copa Oro, dejó en el camino a Perú, superándola 2-1 para avanzar a la gran final.

Gonzalo Martínez defensor de la Selección Colombia del 2000 en la CONCACAF de Estaador Unidos / Getty Images / Matthew Stockman Ampliar

La segunda vez canadienses y colombianos chocaron fue en el duelo de la final de la Copa Oro del 2000, compromiso que pudo significar un título para el país, pero que perdió 2-0, aquel 27 de febrero, con goles de Jason de Vos y Carlo Corazzin.

El último antecedente más reciente de un partido entre estas dos selecciones, fue en octubre 2014 en el estadio Red Bull Arena de New Yersey, precisamente mismo escenario deportivo que para este martes 14. En aquella ocasión, James Rodríguez puso el único gol del compromiso para el triunfo 1-0.

Así, las cosas de este balance de dos triunfos para Colombia y uno para Canadá, se volverán a enfrentar previo al Mundial del siguiente año, este martes 14 de octubre a las 7:00 P.M. (hora colombiana).