Capturas en contra de la extorsión: operativos en Rionegro y Córdoba dejan dos personas detenidas

En dos operativos desarrollados por el GAULA de la Policía Nacional en Antioquia y Córdoba, fueron obtenidos importantes resultados contra la extorsión y las finanzas criminales del Clan del Golfo.

El primero de ellos se registró el 7 de octubre de 2025, en la vía Planeta Rica – Montería, donde fue capturado alias “Mandi”, señalado de ser el coordinador financiero de la subestructura “Jorge Iván Arboleda Garcés” del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo. La detención se realizó por orden judicial, con apoyo de la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con las investigaciones, este hombre era el encargado de direccionar la recolección del dinero producto de extorsiones a comerciantes y ganaderos en los municipios de Maceo, Yalí y Vegachí, donde las exigencias económicas habrían oscilado entre cinco y cuarenta y cinco millones de pesos mensuales. Alias “Mandi” era requerido por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión.

Caso en Rionegro

En una segunda acción, también el 7 de octubre, fue capturada en flagrancia una mujer en el municipio de Rionegro, cuando recibía dos millones de pesos producto de una presunta extorsión a una enfermera, a quien habría amenazado con atentar contra su vida y la de su familia. Durante el procedimiento se incautaron quinientos mil pesos en efectivo y un teléfono celular utilizado para contactar a la víctima.

Estas acciones hacen parte de las estrategias orientadas a combatir el crimen organizado y reducir los casos de extorsión en la región. Las autoridades reiteraron su llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho similar a través de la línea gratuita 165 del GAULA, disponible las 24 horas.