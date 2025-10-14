Incursión armada de la guerrilla deja dos presuntos ilegales muertos en Ituango

Ituango- Antioquia

En la madrugada de este martes 14 de octubre se reportó una incursión armada del grupo ilegal disidencias del frente 18 que comanda alias ‘Ramiro’ en Antioquia. El hecho violento se registró en el municipio de Ituango, Norte del departamento.

Este hecho generó temor entre la población del corregimiento de La Granja, ya que muchas personas dormían y no entendían lo que estaba ocurriendo, pero lo que pasó es que, presuntamente, la guerrilla tomó por sorpresa a varias personas, al parecer, integrantes del Clan del Golfo, a quienes atacó a tiros.

Según el reporte preliminar, un grupo del citado frente del Bloque Magdalena Medio de alias ‘Calarcá’ llegó hasta el caserío del corregimiento; allí identificaron una vivienda donde había cuatro personas, tres hombres y una mujer.

En el lugar, el grupo guerrillero hizo varios disparos hacia la vivienda; dos lograron huir, un hombre y la mujer, pero otras dos personas fueron asesinadas en el inmueble ubicado en el centro poblado.

Las víctimas fueron identificadas como Jorge Eliecer Riquelme Peña, de 47 años; la segunda persona es Fabian Alonso Sánchez, de 35 años aproximadamente, ambos con tiros de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.

Los asesinados fueron trasladados por la funeraria del pueblo hacia el área urbana donde fueron ingresados a la morgue.

Esta situación estaría relacionada con la confrontación armada que sostienen los grupos disidencias y el Clan del Golfo en esa zona de Antioquia, donde las intimidaciones son frecuentes contra la población civil, entre ellas, amenazas, constreñimiento y desplazamiento, sumado a los homicidios. Todo en torno a esa guerra que ha dejado en medio a la comunidad civil.