Policía incautó cerca de 6 mil unidades de licor de contrabando en menos de dos meses en Bolívar

Cartagena

La Policía Nacional de Colombia en el departamento de Bolívar ha intensificado los operativos para prevenir la comercialización de licor adulterado y de contrabando durante esta temporada de fiestas.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante los meses de septiembre y octubre, uniformados de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) y la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), adscritos al Departamento de Policía Bolívar, en trabajo interinstitucional con el grupo Anticontrabando de la Gobernación de Bolívar, se tomaron los municipios de Arjona, El Carmen de Bolívar, Magangué y Mompox mediante planes de registro y control a establecimientos abiertos al público, como tiendas de mercado, graneros, licoreras y sitios clandestinos, a fin de evitar la comercialización ilegal de estos productos.

En estos operativos, se pudo evidenciar que, en diferentes establecimientos, se estaban vendiendo licores que presentaban inconsistencias en las estampillas y sellos de seguridad. Asimismo, se pudo establecer que personas inescrupulosas están haciendo uso de códigos QR originales, instalándolos en botellas de licor adulterado como mecanismo de evasión al ser verificados por el consumidor y/o las autoridades. Se logró incautar un total de 5.801 unidades de licor adulterado y de contrabando.

El licor adulterado incautado y de contrabando presenta un avalúo aproximado de $59.168.000 millones de pesos en el mercado ilegal.

Recomendaciones para evitar comprar licor adulterado:

Se aconseja adquirirlo en sitios reconocidos, como almacenes de cadena y establecimientos abiertos al público de su entera confianza.

Al consumir cualquier tipo de bebida embriagante, cerciórese de que tenga sus tapas y sellos debidamente puestos; es decir, que no estén rotos o alterados y sin ningún tipo de manipulación.

De esta manera, evitarás arriesgar tu salud y la de otros al consumir bebidas adulteradas.

Al respecto, el teniente coronel John Edward Correal Cabezasz comandante Departamento Policía Bolívar encargado, ha manifestado: “Invitamos a la ciudadanía a que haga parte de la red de participación y denuncie a la línea de emergencia 123 y a la línea Anti contrabando 159 de la Policía Fiscal y Aduanera y la DIAN”.