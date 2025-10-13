Mundial de fútbol

Tablas de posiciones de Eliminatorias UEFA: Italia, en repechaje parcial para el Mundial 2026

Así avanza la competencia en la recta final.

Eliminatorias UEFA 2025 /Getty Images, / Pau Barrena

Santiago Mojica Alarcón

La primera Copa del Mundo con 48 selecciones en la historia del fútbol se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y le otorga a la UEFA llegar con tres selecciones más en relación con el Mundial en Qatar de 2022.

Las Eliminatorias de Europa se dividieron en 12 grupos, y los primeros de cada grupo clasificarán de forma directa, mientras que los segundos jugarán un playoff de repechaje con 4 equipos que vendrán, también del viejo continente, desde la UEFA Nations League.

Allí se medirán a partido único, donde habrá cuatro caminos y los ganadores de cada uno clasificarán al Mundial.

Hasta la fecha, Italia sorprende en la segunda casilla del grupo I y estaría disputando el repechaje europeo, mientras que Alemania, Dinamarca, Francia, España, Portugal y Países Bajos lideran sus respectivas zonas, y responden ante el favoritismo en la previa.

Tablas de posiciones de Eliminatorias UEFA: así avanzan

Cabe mencionar que el repechaje europeo tendrá lugar en marzo de 2026, al mismo tiempo que el repechaje intercontinental, que se disputará en Monterrey y Guadalajara.

Grupo A

Grupo A, Eliminatorias UEFA, oficial.

Grupo B

Grupo B, Eliminatorias UEFA, oficial.

Grupo C

Grupo C, Eliminatorias UEFA, oficial.

Grupo D

Grupo D, Eliminatorias UEFA, oficial.

Grupo E.

Grupo E, Eliminatorias UEFA, oficial.

Grupo F

Grupo F, Eliminatorias UEFA, oficial.

Grupo G

Grupo G, Eliminatorias UEFA, oficial.

Grupo H

Grupo H, Eliminatorias UEFA, oficial.

Grupo I

Grupo I, Eliminatorias UEFA, oficial.

Grupo J

Grupo J, Eliminatorias UEFA, oficial.

Grupo K

Grupo K, Eliminatorias UEFA, oficial.

Grupo L

Grupo L, Eliminatorias UEFA, oficial.

Tu contenido empezará después de la publicidad