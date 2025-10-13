Tablas de posiciones de Eliminatorias UEFA: Italia, en repechaje parcial para el Mundial 2026
Así avanza la competencia en la recta final.
La primera Copa del Mundo con 48 selecciones en la historia del fútbol se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y le otorga a la UEFA llegar con tres selecciones más en relación con el Mundial en Qatar de 2022.
Las Eliminatorias de Europa se dividieron en 12 grupos, y los primeros de cada grupo clasificarán de forma directa, mientras que los segundos jugarán un playoff de repechaje con 4 equipos que vendrán, también del viejo continente, desde la UEFA Nations League.
Allí se medirán a partido único, donde habrá cuatro caminos y los ganadores de cada uno clasificarán al Mundial.
Resultados de la jornada
Hasta la fecha, Italia sorprende en la segunda casilla del grupo I y estaría disputando el repechaje europeo, mientras que Alemania, Dinamarca, Francia, España, Portugal y Países Bajos lideran sus respectivas zonas, y responden ante el favoritismo en la previa.
Tablas de posiciones de Eliminatorias UEFA: así avanzan
Cabe mencionar que el repechaje europeo tendrá lugar en marzo de 2026, al mismo tiempo que el repechaje intercontinental, que se disputará en Monterrey y Guadalajara.
Grupo A
Grupo B
Grupo C
Grupo D
Grupo E.
Grupo F
Grupo G
Grupo H
Grupo I
Grupo J
Grupo K
