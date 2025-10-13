Selección Colombia Sub-20 tendría otra baja sensible para la semifinal contra Argentina

Once titular de la Selección Colombia en el juego de cuartos de final ante España. (Photo by Camila López González/Eurasia Sport Images/Getty Images) / Eurasia Sport Images

La Selección Colombia Sub-20 busca seguir haciendo historia en el Mundial de Chile. El equipo de César Torres se medirá a Argentina este miércoles, en juego por un paso a la final de la Copa del Mundo, la primera en la historia de la categoría para Colombia.

César Torres tiene ya dos bajas confirmadas, una de ellas bastante sensible. Néiser Villarreal, goleador del equipo y del certamen con cinco anotaciones, no podrá disputar el juego por doble amonestación. Misma situación para el lateral derecho Carlos Sarabia.

En el caso de Villarreal, el jugador sería reemplazado por Emiliano Aristizábal, delantero de Fortaleza y quien todavía no ha logrado marcar en el certamen; mientras que Joel Romero asumiría el lugar de Sarabia.

¿Qué otra baja tendría Colombia?

A Néiser Villarreal y Carlos Sarabia podría sumarse el talentoso volante Jordan Barrera, una de las principales figuras del combinado nacional. Barrera sufrió una molestia en la pierna izquierda en el juego de cuartos de final ante España, la cual lo obligó a abandonar el terreno de juego del Estadio de Talca sobre los 43 minutos y en medio de las lágrimas.

“Di todo de mí, volví a sentir la molestia, ahora toca recuperarse con la ayuda de Dios y prepararse para lo que viene”, comentó Barrera tras el histórico triunfo frente a España del pasado sábado.

Este domingo, con el grupo ya en Santiago de Chile, se vio al talentoso volante de Botafogo caminando con dificultades, por lo que se prevé que no pueda estar el próximo miércoles ante Argentina. En caso de confirmarse su baja, su puesto lo podría tomar José Cavadía.