Fútbol

Tabla de posiciones de Eliminatorias CONCACAF rumbo al Mundial 2026

Restan tres fechas para conocer los clasificados para la Copa del Mundo.

Hernán Darío Gómez, director técnico de la Selección de Panamá / Getty Images

Hernán Darío Gómez, director técnico de la Selección de Panamá / Getty Images / Omar Vega

Juliana Sofía Ramírez Araque

A comparación de las Eliminatorias Sudamericanas, la CONCACAF se sigue disputando y ya se encuentran a mitad de camino para definir cuáles serán las selecciones que clasifiquen al Mundial 2026, el cual se jugará en México, Estados Unidos y Canadá desde el 11 de junio al 19 de julio.

La última fase de las Eliminatorias de la CONCACAF está conformada por tres grupos de cuatro equipos cada uno. En esta etapa, las selecciones disputarán partidos de ida y vuelta, sumando un total de seis encuentros.

La selección que finalice en primer lugar de cada llave, luego de obtener la mayor cantidad de puntos, clasificará directamente a la Copa del Mundo. Por su parte, los equipos que terminen en segundo lugar tendrán una segunda oportunidad al disputar el repechaje intercontinental, en busca del tiquete para el Mundial.

Así quedó la tabla de posiciones luego de la tercera jornada

GRUPO A

PosEquipoPtsPJDif
1Surinam53+1
2El Salvador430
3Panamá330
4Guatemala23-1

GRUPO B

PosEquipoPtsPJDif
1Curazao73+3
2Jamaica63+4
3Trinidad y Tobago43+1
4Bermudas03-8

GRUPO C

PosEquipoPtsPJDif
1Haití53+3
2Honduras53+2
3Costa Rica330
4Nicaragua13-5

2ND PLACE RANKING

PosEquipoPtsPJDif
1Jamaica63+4
2Honduras53+2
3El Salvador430

