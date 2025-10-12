Néiser Villarreal iguala a histórico brasilero en importante récord del Mundial Sub-20

La Selección Colombia avanzó por segunda vez en la historia a la semifinal de la Copa del Mundo Sub-20, y enfrentará a Argentina el miércoles 15 de octubre a partir de las 6:00 pm. En 2003, ‘La Tricolor’ alcanzo esta fase, y perdió ante España 1-0, para, posteriormente, quedarse con el tercer puesto tras derrotar a ‘La Albiceleste’.

Néiser Villarreal es la figura del combinado nacional, pues convirtió un doblete ante Sudáfrica, en octavos, y marcó el hat trick del triunfo sobre el conjunto ‘Ibérico’, en cuartos de final. Sin embargo, el delantero de Millonarios no podrá jugar la semifinal, producto de acumulación de tarjetas amarillas, junto a Carlos Sarabia.

Néiser Villarreal sigue los pasos de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández

‘Cucho’ Hernández fue el primer colombiano en marcar tres goles en un partido del Mundial Sub -20, y lo consiguió en la edición de Polona en 2019. En aquella oportunidad, Hernández fue uno de los héroes del último duelo de la fase de grupos ante Tahití.

Así fueron el hat trick del ‘Cucho’ en el Mundial Sub-20

Néiser Villarreal igualó a Óscar

Oscar dos Santos Emboaba Júnior, el centrodelantero brasilero de São Paulo con pasado en clubes como Internacional, Chelsea, entre otros, fue y campeón del mundo con Brasil en 2011, con la selección sub-20.

Además, fue el primero en marcar un triplete en un partido de cuartos de final en adelante el Mundial juvenil, de acuerdo con la siguiente información revelada por MisterChip, en ‘X’.

ESP 2-3 COL (FT) - Actuación heróica de Neiser Villarreal que es el primer jugador rival que le hace un hat-trick a España en la Copa del Mundo sub-20.



Hasta la fecha, el "Cucho" Hernández era el único jugador colombiano con un triplete en el campeonato (contra Tahití en 2019).… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) October 11, 2025

Oscar lo consiguió tras anotarle a Portugal en la gran final, durante el compromiso que ganó 3-2 en el tiempo extra.

El atacante también ostenta trofeos de peso en su palmarés como lo son la Europa League, Copa Confederaciones, Copa de Inglaterra, Premier League, un Campeonato Sudamericano Sub-20 y una medalla de plata en los Juegos Olímpicos en 2012.